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女友1天洗2次澡　愛愛完下體卻飄「魚腐臭味」！他崩潰狂噴芳香劑

私密處。（圖／記者李佳蓉攝）

▲女友下體有異味，讓原PO很困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

女孩子私密處如果有味道，總是會讓人覺得尷尬困擾，一名男網友表示，與女友發生親密關係時，聞到女友私密處有異味，味道就像魚放在太陽下4天的腐敗臭味，讓他受不了，也開始害怕發生性行為，不過他也表示，擔心女友是不是生病導致有異味，但不知道該如何開口跟女友說，擔心女友心靈受創。

原PO在校園論壇「Zuvio」發文，女友私密處的異味讓他受不了，要滾床時都會很害怕，「味道太重，實在是讓我凍末條」，那味道就像是一條魚放在8月盛夏的太陽下，曬了差不多3到4天，開始有點腐敗味，「其實真的是蠻可怕的」，每次發生關係後，等到女友回家，他都會在家狂噴芳香劑。

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原PO求問，想知道有什麼方式可以委婉跟女友說，「我很怕直接跟她講她會很崩潰」，他還上網查，通常會有異味有2個原因，第一個是不愛洗澡，第二個則是生病，「女友超級愛乾淨的欸，她一天一定都會洗兩次澡」，因此擔心女友可能是生病了。

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO擔心女友可能是生病了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

貼文一出，網友認為盡早去看醫生才是對的，「要看醫生，她可能感染了」、「你可以帶她去婦產科做檢查」、「看醫生、定期換內褲、吃鳳梨、吃蔓越莓、吃益生菌」、「應該是生病了喔，可能是黴菌或其他病原菌感染啥的，看醫生才會知道，拖越晚去看越不好，重點是對方自己可能不知道，也不會自己去看，那你就應該提醒她」、「你們有發生過關係請雙方一起到婦科看診」。

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