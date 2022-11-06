男友睡覺「把手機壓身體下」只因她做過1事！妹子：想下藥拿來看

▲原PO偶然看見男友跟異性的對話紀錄。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者施怡妏／綜合報導

多數情侶在一起時，都會相約互看對方手機，想確認彼此是否忠誠。一名女網友表示，有次看到男友手機跳出訊息，與異性聊天內容曖昧，信任度大降低，之後常吵著要看手機，男友越來越不耐煩，甚至把手機壓在背後下睡覺，她也萌生「讓男友吃安眠藥」偷看手機的想法，對此，網友驚呼「快點分手」。

原PO在Dcard上發文，男友非常注重隱私，不會讓原PO看手機，而她也基於信任，即便知道密碼也不會偷看，在她心中男友是個「女性絕緣體」，但交往一年之後，有次看到男友手機跳出異性傳來的訊息，她點開對話紀錄看到男友傳「為什麼感覺每次妳開心我也莫名開心」，而女生則回「那你可以讓我開心點，你就更開心」。

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她往上滑想看之前的紀錄，但都被刪掉了，她更懷疑有鬼，兩人大吵一架之後，男友也封鎖對方，「從那次我開始有了很嚴重的疑心病」，常常吵著要看手機，但男友總是拒絕，也越來越不耐煩，現在睡覺手機也不會插著充電，還會壓在身體下，她因此心生讓男友吃安眠藥的想法，「然後我就可以大看特看」。

▲原PO對男友的信任度下降。（示意圖／記者曾筠淇攝）

原PO表示，雖然一開始偷看手機是她的不對，但男友也常常趁她睡覺時看她的手機，「因為我男性朋友居多，為了給他安全感，所以我都給他看」，現在每天都過得不開心，求問是不是該放下這段感情。

貼文一出，網友勸她分手，認為這段感情已經變質了，「這已經不是他有沒有做什麼事，或是給不給妳看手機，當妳對一個人不信任，到這種想下他藥的程度，他再怎麼做妳也還是會覺得想檢查更多，沒必要、快分了吧」、「壓著睡太扯，已經沒有任何討論空間了」、「跟別人曖昧，又雙標，自己可以看別人手機，但別人不能看自己的，不分手留著是要幹嘛」。

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