台中2000爪迷「拋彩帶」30分後大變　一張照讓市長讚嘆：高水準

記者趙蔡州／綜合報導

中信兄弟9日在總冠軍戰第4場3比2險勝樂天桃猿，連續2年直落4拿到總冠軍完成連霸，許多興奮的爪迷們在市府廣場拋彩帶慶祝，慶祝後更主動把地上所有垃圾掃除乾淨，讓台中市長盧秀燕大讚「這是台中市民的高水準，象迷的高水準，我爪，我驕傲！」

▲中信兄弟9日晚間封王，超過2千名爪迷在台中市府廣場拋彩帶慶祝。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

中信兄弟9日晚間封王後，台中市長盧秀燕隨即在臉書表示，恭喜中信兄弟二連霸，今年台中市政府將比照去年，全力再辦封王大遊行，「中信兄弟以台中洲際為主場，就是我們的家人。家人奪得總冠軍，就像自己獲獎一樣開心。」

盧秀燕說，「感謝球迷、球團讓台中的棒球如此精彩」、「因為有大家的熱烈支持，世界看見台中發展棒球的決心，也有越來越多的精彩賽事來到台中舉辦，光榮的台中，我們一起守護。」

▲市民與爪迷們慶祝後，自動自發復原現場，把製造的垃圾清掃乾淨。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

盧秀燕大約1個小時後再次發文，貼出市府廣場前的場景，自豪說「我要向國人介紹高水準的台中市民與爪迷」、「中信兄弟封王，有超過2000人在市府廣場拋彩帶慶祝，30分鐘後，地上沒有垃圾，球迷自動自發復原，這是台中市民的高水準，象迷的高水準」、「我台中，我驕傲。我爪，我驕傲。」

其他網友看了照片後也紛紛留言「我們相約封王遊行見」、「恭喜中信兄弟隊拿到總冠軍，完成二連霸」、「盧市長，我也在現場，球賽好精彩，市民有水準」、「台中市民高水準，讚啦」、「這就是公民素養的提升，大家相約封王遊行見吧」。

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