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冬天的水族館適合約會？　Xpark精選5大優點一次豹你知！

▲冬天的水族館適合約會？

▲冬天的水族館適合約會？Xpark精選5大優點一次豹你知。（圖／Xpark提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在秋風瑟瑟的11月，單身或戀愛中的你是不是會想要被溫暖的「豹緊處理」呢？位於桃園青埔區內的Xpark要來做大家的愛情邱比特，推出『冬の水族館戀愛物語』〈第三章：只想豹緊你〉，2021年時創下成功率99.99%*的佳績，不管你是有心儀的對象遲遲不敢告白，或是有另一半想要感情升溫，快來Xpark，讓你跟喜歡的他/她締結良緣！

▲冬天的水族館適合約會？

▲2022告白金句拿鐵。（圖／Xpark提供）

為什麼冬天的水族館適合約會？Xpark精選5大優點！一次豹你知！
《優點一》水族館是一個讓人不容易拒絕的地點：2個小時恰到好處的參觀時間，不受天氣限制輕鬆出遊，同時擁有舒適環境、美味餐點、療癒空間的水族館，還有如夢似幻的場景甜蜜合照拍不停，作為絕佳約會場所無庸置疑！

▲冬天的水族館適合約會？

《優點二》浪漫氛圍催化，第一次牽手不尷尬：當物理距離縮短時，心的距離也會縮短。在水族館中，兩個人一起散步一起看絢麗的海洋生物，在浪漫氛圍的醞釀下，可以自然而然的牽起對方的手，攻佔一壘。
《優點三》盡情展現自己，拍下甜蜜美照：無論何種穿衣風格，在水族館都可以輕鬆入鏡。穿上自己喜歡的服裝，自信自在的與另一半暢遊水族館，留下幸福合照，愛情自然加溫 UP UP。

《優點四》昏暗的場所，處處都是告白機會點：在燈光幽幽的水族館當中，每一個空間都是適合告白空間，壯闊的福爾摩沙、或是夢幻的癒見水母，許下重要的承諾，讓愛情在水族館開花結果！趕快利用水族館朦朧浪漫的空間，製造屬於你的幸運時刻吧！

《優點五》順理成章一起用餐，延長約會超自然：參觀完水族館後，無論什麼時間，結束後都可以自然而然的約對方一起用餐。「Xcafe by PRONTO」為Xpark與日本知名咖啡連鎖店「PRONTO corporation」攜手合作的台灣一號咖啡店。在Xcafe可以一邊探索企鵝彷彿在空中飛行般的姿態，一邊在店內享受餐飲。利用剛剛一起參觀水族館的回憶，完全不怕沒有話題！這也是在水族館約會的一種魔力。

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