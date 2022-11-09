台版柬埔寨「虐殺活人豬仔」　他驚揭真正原因！黑市喊25萬元

網搜小組／劉維榛報導

最近破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，58人求職慘遭囚禁，其中3人被虐死棄屍，人神共憤！如今詐騙幹部陸續被逮，但他們口風很緊，不願透露謀財害命的真正目的，對此，名嘴王瑞德分析，就是要利用閒置的人頭戶與開立新帳戶來詐騙。據悉，光是一個銀行帳號在黑市最高能喊到25萬元。

回顧整起駭人聽聞事件，警方在淡水、中壢兩地分別救出26名、32名受害者，並查出中壢有57歲林男、45歲黃女被虐死，遭棄屍在桃園龜山一處樹林，另有1名38歲黃男疑不堪凌虐，從社區11樓跳下死亡，被棄屍在南投日月潭山區。

3名求職者死狀悽慘，其中黃男遺體已經風乾蠟化，頭顱消失且四肢有破碎情況，疑遭到動物啃咬。對此，黃男家屬則悲慟怒斥，「希望他們全都判死刑。」

▲台版柬埔寨活人如牲畜堆疊。（圖／翻攝自爆料公社）



▲警方6日在南投山區找到黃男遺體。（圖／記者陳雕文翻攝）



網路上也瘋傳受害者遭囚的影片，可見小小的房間被硬塞了20多人，但房裡只有一張床，多數人只能蜷縮在地上、頭挨著頭勉強入睡，且若仔細一看會發現，幾乎每個人都被手銬銬住手腳，還有人被矇上眼睛、嘴巴被塞布條。有網友看了影片後直言，嫌犯這種綁法，根本是不打算給受害人留活路。

如今詐騙幹部也陸續被逮捕，主嫌陳樺韋已被法院裁准羈押禁見，其餘18名共犯也通通被羈押禁見。專案小組8日又在屏東逮到與陳樺韋同等級的重要幹部「蝦董」涂姓男子及其廖姓女友，另外還有1名從受害人轉為詐騙集團成員的鄭姓男子；檢方同日晚間訊後已向法院聲押涂男、鄭男，並諭知廖女請回。

▲新北警在墾丁民宿逮捕詐團幹部龍蝦及女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）



至於為何要謀財害命？王瑞德在節目《關鍵時刻》指出，這些來求職者多半是急需用錢，一旦提供閒置銀行或郵局帳戶後，就能拿5至10萬的酬勞，「講白了，誰會去買你相關沒使用的帳號？不就詐騙集團嗎？」也就是說，這些人在求職時，大概都知道一般正常公司不會這麼做，「沒想到又帶你去辦網路銀行申請」，結果根本沒拿到錢，下場反被關起來，甚至被重複凌虐囚禁。

據了解，有知情人士爆料，目前一個網路銀行帳戶，黑市喊價從10萬到25萬不等。檢方呼籲社會大眾，沒有帳戶就沒有詐騙，民眾不要輕易交出自己的帳戶，如有疑問可打165反詐騙專線求證。