第三航廈傳擬採航線分配！轉機恐一團亂　華航工會籲別淪國際笑柄

▲不滿桃園機場第三航廈擬採航線分配，旅客轉機及行李轉機作業恐一團亂 華航工會今赴桃機陳情。（圖／工會提供）

記者李姿慧／台北報導

斥資1300多億元桃園機場第三航廈拚2025年啟用，過往規劃依國際航空聯盟分配，由華航及天合聯盟優先使用，不過各國籍航空都想進駐，讓桃機擺不平，評估改以航線分配，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐，華航工會今赴桃機陳情，指此舉恐讓民眾出國團團轉，淪國際笑柄。桃機強調，將以旅客便利優先考量。

桃園機場第三航廈2016年開始興建，2018年曾規劃依3個國際航空聯盟做分配，相同聯盟航空公司分配在同航廈，由華航與所屬「天合聯盟」其他航空公司進駐第三航廈；長榮航空及所屬「星空聯盟」航空公司分配第二航廈；「寰宇一家」航空公司和廉航則分配在第一航，。並請航空公司依此著手籌畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一聯盟一航廈規劃考量方便旅客轉機，轉機作業更有效率，航空公司也節省成本。不過日前卻傳出桃機公司打算改以航線分配為原則，讓華航、長榮和星宇航空都能進駐第三航廈。

華航企業工會、全國航空業總工會今則赴桃園機場陳情，工會表示，若真以航線分配第三航廈使用，將使航空公司不同航線會分散在不同航廈，增加旅客轉機不便，旅客得在航廈間飛奔轉機，增加時間成本，恐走錯航廈、錯過班機，行李跨航廈轉接也有困擾。

以美國出發經台灣轉機到東南亞旅客為例，可能面臨因美國航線與東南亞航線分據不同航廈，在轉機時間內無法迅速找到銜接航機所在航廈與登機門，導致錯過航班、或得在航廈間疲於奔命，對國人也有許多不便。

▲不滿桃園機場第三航廈擬採航線分配，旅客轉機及行李轉機作業恐一團亂 華航工會今赴桃機陳情。（圖／工會提供）

工會也舉例，以「航線」作為航廈分配，香港與美國可能分屬不同航廈，若香港回台班機，因接飛美國班，飛機停靠在美國航線航廈，香港回台旅客須跨航廈到香港航線的航廈提領行李。若香港回台班機停靠在香港線航廈，接飛美國班的旅客就要在美國線航廈托運行李後，再移動到飛機停靠的香港線航廈，一旦沒趕上，不但錯過班機，美國航班其他旅客也將因為NO SHOW的旅客托運行李要從下貨艙移出，連帶被延誤起飛。

工會強調，國人並不會每天出國，不可能非常熟悉機場航廈間動線，機場公司無端要全體國人承擔必須莫名在航廈間移動時間成本，如此毫無專業、踐踏國人權益的設計安排，難辭其咎。

工會不滿指出，過去17年來，華航因配合機場公司安排，航線分散於第一與第二航廈營運，旅客頻繁走錯航廈造成不便，間接影響華航聲譽，同時也讓華航地勤在第一航廈與第二航廈間疲於奔命工作，機場公司非但不思檢討改進，還讓如此荒唐配置繼續發生，再三罔顧旅客權益，更增加地勤不必要工作負擔，實在令人失望至極。

▲不滿桃園機場第三航廈擬採航線分配，華航工會今赴桃機陳情。（圖／工會提供）

對此，桃機公司表示，目前正在研議中第三航廈營運分配規劃，感謝各界提供建議與指教，未來將持續廣泛聽取各方意見作為推動參考，期待理性溝通並凝聚共識，促進桃園機場之發展。

桃機公司指出，近年鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，對於整體航空產業、航空聯盟成員，乃至現行進駐桃園機場之航空公司及運量均產生巨大改變，又疫後之國家政策主軸為促進國籍航空航網發展，因此機場公司已針對航廈分配規劃進行全盤檢討。

桃機強調，機場將以旅客權益及便利性為最優先考量，兼顧提升國籍航空作業效率及機場營運效益與未來發展，進行航廈營運分配，邀請國籍航空公司研商，並將擬定第三航廈費率，適時妥予向航空業者溝通協調，機場將以國家整體發展進行綜合考量擬定及推動計畫。