台中警第四分局績優志工男性出頭天　3暖男個個有來頭

▲台中警四分局表揚5名績優警察志工，其中3名男性分別是錢連照（左1），陳展翼（左3）、葉錦樞（右2）。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第四分局有114名志工，只有9人是男性，幾乎是女性天下，但今年表揚5名績優志工，竟有3人是男性，比例之高，史上之最，大大顛覆得獎者都是女性的刻板印象。3名得獎者個個有來頭，有的是中藥大盤商、有的中鋼退休，另1人還是國際知名鞋子品牌的技術監督，每人都放下身段，服務他人，活到老動到老，盡自己棉薄之力，讓人生活得更有價值。

警四分局日前舉辦志工特殊訓練暨聯繫會報，分局長許明耀會中頒發警察志工聘書，並表揚5名績優志工，特別的是，獲獎的5人中，有3人是男性，大大顛覆得獎志工全是女性包辦的刻板印象。

62歲的錢連照，自2016年即加入志工服務，平時經營中藥材生意的他，在大墩所協勤時段，都會準備一杯杯精心熬煮的人蔘茶，不僅提供給派出所內警察同仁，對於被害人、迷失老人、幼童亦親切的噓寒問暖，並且送上一杯熱騰騰的蔘茶，有些員警覺得太好喝了，還大膽要求外帶給家人品嚐，視民如親的舉動，讓員警看了都自嘆不如，笑說「他比警察還像警察」。

錢連照感慨的說，在這個警察的大家庭裡，他看到許多悲歡離合的場面，活到這個歲數，可以盡棉薄之力回饋地方，每每想起來就覺得社會充滿希望和溫暖，他同時鼓勵更多人投入志工行列，不做不知道，做了真的很不一樣。

70歲、中鋼公司退休的陳展翼，早在退休前就有規劃當志工，所以2018年就參加花博志工，後來又加入黎明所志工，他認為，活到老動到老，在自己還身強體壯，有能力回饋社會，服務人群時，人生活得才有價值。

71歲的葉錦樞退休前是聞名全球知名鞋子品牌的技術監督，目前同時在南屯區體育會、大墩同心里志工以及春社派出所當志工，忙得不亦樂乎。