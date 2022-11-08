轟竟鼓吹戰爭要台獨　鍾東錦陣營嗆徐定禎：請退選





▲無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦。（圖／翻攝鍾東錦臉書）

政治中心／苗栗報導

苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部8日指出，日前徐定禎和聯電集團創辦人曹興誠的對談，讓苗栗鄉親驚訝不已，徐定禎每次選完就消失匿跡，這一次又出來參選，不但直接鼓吹台獨，還要蓋最大的黑熊學院，鍾競總執行長徐廷琮強調，苗栗不需要戰爭，現在要選的是中華民國的苗栗縣長，若徐定禎喊要台獨，那就「請退選」。

徐廷琮指出，民進黨每次到了選舉，就拿出「抗中保台」，想要藉由中國大陸恐嚇台灣人民，並從中獲取選舉利益，沒想到徐定禎加入民進黨短短不到幾年時間，就學到這種威逼人民的選舉伎倆，更附和曹興誠的說法表示，「台灣獨立絕非壞事」，要在苗栗成立台灣最大的黑熊學院，此舉根本鼓吹戰爭。

徐廷琮強調，中華民國就是一個主權獨立的國家，這是不容抹滅的事實，如果徐定禎要鼓吹台獨，請徐定禎馬上退選，因為我們要選的人是，中華民國的苗栗縣縣長。

徐廷琮指出，徐定禎透過曹興誠來恐嚇苗栗鄉親說：「台灣現在是和戰存亡的危機」，試問，台灣如今面臨戰爭的邊緣，是誰造成的？罪魁禍首不就是民進黨？

徐廷琮對於徐定禎為了選舉，背棄親友、六親不認、危害苗栗、背叛國家的行為深深不以為然，並提出5大疑問，請問徐定禎認不認同中華民國是一個主權獨立的國家？你認為陳時中3+11的會議記錄封存30年合理嗎？你還會要苗栗鄉親打高端疫苗嗎？你支持民進黨恢復徵兵制嗎？你要把苗栗帶往戰爭還是和平？