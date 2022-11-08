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大陸 大陸焦點 特派現場

美商GAP出售大中華區業務　寶尊電商逾12億入主

▲▼GAP自陸大撤店。（圖／翻攝自都市快報）

▲GAP大陸門店打出優惠價格大甩賣。（圖／翻攝自都市快報）

文／中央社

快時尚品牌GAP大中華區業務傳易主，中國電商平台寶尊表示將視最終協議以4000萬不超過5000萬美元（約新台幣12.6億至16億）收購。交易完成後將獲大中華區生產、銷售與設計權等，為期20年。

美國快時尚品牌GAP考慮出售大中華區業務，藉此調整集團經營狀況的傳聞從去年起就在市場中流傳，更有消息指出GAP持續和一家顧問商討各種可能情形，同時接觸潛在買家，評估出售的可能性。

綜合界面新聞、第一財經報導，寶尊電商今天宣布以全現金交易方式收購GAP大中華區業務。目前這項協定已完成簽署，股權交易對價為4000萬美元，並視最終調整情況，總交易金額不高於5000萬美元。根據收購流程及相關法律，交易程序將等到相關部門審批，預計將在2023年上半年完成所有交易程序。

根據雙方的協定，在交易完成後，寶尊電商將獲得GAP獨家授權在大中華區生產、推廣與銷售GAP產品，同時擁有中國產品設計權。商務協議的有效期限為20年，首期為10年，可續約兩次，每次5年。

GAP集團於2010年進入中國市場，至今累積了近3000萬會員。寶尊電商從2018年開始成為GAP在大中華區的電商銷售合作夥伴。

報導提到，GAP近兩年來在中國的營運遇到挑戰，今年多個城市出現大規模關店的情形，包含北京、上海、廣州、深圳、重慶、南京、杭州、昆明等。

針對大規模關店，今年8月時GAP中國區總部回應指出，「服裝時尚行業變化迅速，在大中華地區尤其如此」，因此GAP會定期審視自身業務策略和模式，包括店鋪組合等，並根據情勢做相應的調整，「這也是業界非常重要的常規做法」。

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