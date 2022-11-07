「台版柬埔寨」逮23嫌！3人求職遭虐死　首腦茶董落網變小孬孬

記者張君豪、陳雕文、莊智勝／新北報導

檢警破獲「台版柬埔寨」求職者囚虐案，發現受害者多達61人，其中3人不堪凌虐死亡，還遭詐團成員隨意棄屍；針對本案，警方目前已陸續逮捕23人，其中幕後首腦、綽號「茶董」的陳樺韋(37歲)作案時行徑囂張，要求下屬對求職者「該打就打」，但落網後氣焰全無，見警破門時不但嚇到放聲尖叫，偵訊時更甩鍋撇責，稱自己只是「幹部」，都是聽從「上級」指示，龜縮行徑宛如小孬孬。

▲台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北警方專案小組追查，該詐騙集團成員兵分多路，在淡水、中壢等地區安排人力，租用社區大樓並於臉書PO出求職、小額借款等訊息，等民眾上門後扣押其帳戶存簿，並把人關在民宅內上銬、嘴塞毛巾限制行動，且時不時毆打，甚至以電擊棒凌虐，被害者多達61人。其中38歲的黃男不堪凌虐，自社區11樓墜下慘死，隨後被載往南投棄屍；另名57歲的林男以及45歲黃婦也因體弱、患有慢性病，不堪折磨身亡，2人屍體被詐團成員隨意棄置在桃園龜山，誇張案情宛若「台版柬埔寨」。

專案小組掌握情資後，一一將詐團據點瓦解，首腦陳樺韋原已準備好現金要跑路，見到警方破門突襲那一刻，還一度被嚇到放聲尖叫、無法言語，在稍稍冷靜後才恢復狡黠本性，甩鍋稱自己只是集團幹部，都是聽從「上級」指示，對於案情細節推託不知情、避重就輕，對比作案時凶狠模樣、要求下屬幹部對不聽話的求職者「該打就打、該餵藥就餵藥」的狠勁判若兩人。

▲陳樺韋落網時狠勁全無，見到警察破門嚇得放聲尖叫。（圖／記者陳雕文翻攝）

針對本案，警方目前已陸續逮捕23人，其中首腦陳樺韋昨(6日)傍晚經士林地院法官召開羈押庭後，認為其涉私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、指揮犯罪組織、洗錢、非法使人施用第三級毒品等罪，其犯罪惡性重大，且有事實足認有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據、反覆實施之可能性，認有羈押必要，裁定予以羈押並禁止接見通信。

而遭棄屍的3名死者遺體，目前已經全數尋獲，昨林男、黃婦在桃殯完成相驗，黃婦兒子情緒哀痛，表示「希望媽媽能早日安息、詐團成員能早日得到法律制裁。」而林男胞兄則低頭不語，相驗結束後快步離去。

▲黃婦兒子昨前往桃殯相驗，情緒十分哀傷。（圖／記者陳以昇攝）

遭棄屍南投山區的黃姓死者，昨(6日)中午遺體在台21線74.4K處尋獲，屍體已經風乾蠟化，且頭顱消失、四肢破碎，疑似遭到動物啃咬，南投地檢署昨相驗後確認死者身分，後續確定結果出爐後將移交士檢。

由於本案情節重大，且受害者眾，對社會治安造成嚴重影響，警政署署長黃明昭重申「掃黑幫、打詐欺，斷金流」是當前治安重點，責令全國警方全力掃蕩詐欺集團、黑幫並溯源追查幕後黑手，務求讓不法分子接受嚴厲法律制裁，杜絕該類案件再次發生。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼黃男遺體昨在南投台21線尋獲。（圖／記者陳雕文翻攝）