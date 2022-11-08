池上醉男撞碎天倫奪1死2萬交保　女婿怒轟：酒駕零容忍像笑話

記者郭玗潔／台東報導

台東一名徐姓男子開貨車撞死一名張姓女子，造成張女一家4口天倫夢碎。徐男撞人後逃逸，警方循線逮人，發現徐男渾身酒氣，酒測值高達0.95毫克，但他辯稱自己是返家才喝，且不知道撞到人，但事後又坦承酒駕。警方訊後將徐男依酒駕致人於死罪嫌送辦，檢方訊後諭令2萬元交保，死者家屬稍早也在臉書社團發文，憤怒表示徐男酒駕、肇逃、說謊、找人關說全都做好做滿，讓「酒駕零容忍就像個笑話」。

▲張婦造撞擊後當場重傷倒地，地面還留下大片血跡。（圖／記者楊漢聲翻攝）

這起事故發生在6日晚間，死者67歲張姓婦人與丈夫、兩個女兒到台東池上旅遊，一家四口開心用完晚餐後，便決定步行返回民宿，豈料卻發生意外，張婦當場被徐男酒駕撞飛，重傷倒地，緊急送醫後仍宣告不治。

警方獲報後立刻調閱周邊監視器調查，火速於當晚8時許找到肇事車輛、以及駕駛徐男。鑑識人員初步採證，發現貨車右側車頭有撞擊痕跡；而肇事的徐男警詢時還散發陣陣酒氣，但否認酒駕，強調是回到家才喝酒，辯稱不知有撞到人。直到徐男家屬聯繫律師到場後，徐男才坦承酒駕，警方訊後將他依酒駕致人於死罪移送地檢署偵辦。檢方複訊後，諭令2萬元交保。

死者的女婿今日也在「爆怨公社」發文抒發心情，表示徐男「酒駕0.95、撞人後肇逃、說謊否認犯行、找人關說（地方勢力？單一項都無法讓人忍受的行為，這傢伙直接做好做滿」，怒轟「酒駕零容忍就像個笑話，今天我家運氣不好，下次就看換誰雖小」，只希望親人不要白白犧牲。

▲▼死者女婿今在臉書社團憤怒表示「酒駕零容忍就像個笑話」。（圖／取自臉書社團「爆怨公社」）