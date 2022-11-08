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男酒駕猛衝車頭全毀　撞歪電桿害大停電...驚人酒測值曝光

▲張姓男子酒駕失控撞上路旁電線桿。（圖／大園警分局提供）

▲張姓男子酒駕失控撞上路旁電線桿。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

30歲張姓男子7日深夜酒後駕車行經桃園市觀音區時，失控自撞路邊電線桿，「踫」一聲巨大撞擊力將電桿撞歪、變電箱撞飛，自小客車頭幾乎全毀，張男身體多處擦挫傷，並造成附近大停電，警方到場後將張男送醫並實施抽血酒精濃度檢測，經換算酒測值約為1.3mg/L，全案依公共危險罪移送地檢署偵辦。

▲小客車車頭幾乎全毀。（圖／大園警分局提供）

▲小客車車頭幾乎全毀。（圖／大園警分局提供）

警方調查，這起車禍發生於昨晚23時許，張姓男子酒後駕駛白色自小客車行經桃園市觀音區成功路一段往忠孝路方向直行，因不勝酒力失控自撞路邊電線桿，只聽到「踫」一聲將電桿撞歪、變電箱脫落並造成附近大停電，自小客車頭幾乎全毀，張男身體多處擦挫傷，警方到場後將張男送醫並實施抽血酒精濃度檢測，經換算酒測值約為1.3mg/L。

▲▼電桿被撞歪變電箱脫落，造成附近停電。（圖／大園警分局提供）

▲▼電線桿被撞歪變電箱脫落，造成附近停電。（圖／大園警分局提供）

▲▼電桿被撞歪變電箱脫落，造成附近停電。（圖／大園警分局提供）

附近民眾聽到巨大聲響且瞬間停電部份路段黑漆漆，以為如同上個月一樣變電箱爆炸，PO上社群網站求援，才知電線桿遭撞壞才導致停電，所幸經台電漏夜搶修才恢復供電。

大園分局呼籲，酒駕罰則已修法加重，請民眾切勿心存僥倖以身試法，喝酒後應找代駕或計程車，千萬不要開車，以保障自身及他人用路安全。

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關鍵字：

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