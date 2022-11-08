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社會 社會焦點 保障人權

單親媽8秒內遭2車撞輾慘死！他從娘家返程闖禍　2駕駛獲無保請回

記者沈繼昌、翁子皓／桃園報導

桃園市蘆竹區6日晚間10點25分發生一起死亡車禍，一名女子闖紅燈過馬路，又一邊低頭滑手機，結果被一輛轎車撞倒後，又遭另一輛車高速輾過，當場不幸身亡。警方初步調查發現，2名肇事者行經交岔路口未減速，未注意車前狀況，依過失傷害致死罪嫌送辦，檢察官訊後無保請回但限制住居。 

 ▲▼女子過馬路被撞，在地上又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

▲女子走斑馬線過馬路被撞，在地上又被後車輾過。（圖／翻攝記者爆料網）

事後，有目擊者將行車紀錄器PO上網，影片中可見劉女身穿著較暗色上衣，低頭滑手機，疑未注意到行人號誌燈是紅燈，直接穿越馬路，女子馬路還沒走到一半時就將手機收起，抬起頭看向前方，卻仍沒有發現自己闖紅燈， 未有加速通過或停在中央分隔島等候，反而是自顧自向前行走。

不料，47歲劉男開著一輛銀色轎車，從劉女右方高速行駛而來，他沒有想到會有一名女子闖紅燈，加上事發當時天色昏暗，視線模糊，直接撞上劉女，導致劉女倒臥在內側車道上。

約8秒鐘後，35歲吳姓男子開著一輛深色轎車，正從娘家準備趕回住處，他也沒看到劉女倒臥在地上，在沒有減速的情況下，直接輾過劉女，留下一地血跡。

警方調查，事故發生在蘆竹區中正路與南竹路口，當時劉姓女子闖紅燈走在斑馬線上，結果遭劉姓男子駕駛的轎車撞倒，又遭後方吳姓男子駕駛的轎車輾過，經緊急送醫搶救，仍宣告不治。

警方到場時，對劉姓、吳姓2名駕駛實施酒測，確認均未酒駕，訊後依過失致死罪嫌移送桃園地檢署偵辦。2名肇事者送辦後，無保請回但限制住居。

劉女身分事後曝光，其遠從大陸河南嫁來台，本與丈夫住在台中，離婚後便北上台北工作，獨自撫養一名9歲小孩，而其平時經常來回台北、桃園兩地工作，但沒想到6日當晚卻發生意外慘死，留下年僅9歲的兒子。

據了解，劉女的肇責是闖紅燈，兩名駕駛則要負行經路口未減速，亦未注意車前狀況等責任。劉女遺體將在下周一上午11點30在桃殯解剖釐清死因。

▲▼ 桃園車禍。（圖／記者楊熾興翻攝）

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