鐵道迷必收！新北投車站返鄉5周年　首本圖文書揭開「稀有火車」

▲新北投車站返鄉5周年，舉行《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

日治時期「新北投車站」離鄉20多年，經過北投居民努力下在原址重組，回到北投5周年，如今出版第一本書籍《驛繪言傳》，記錄百年來的發展，還有曾於鐵道淡水線奔馳過的各種火車，甚至有曇花一現的「稀有火車」型號。新書發表會更搭上綠光劇團《再會吧 北投》，彷彿搭上時光列車，飄起濃濃的懷舊味。

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▲新北投車站返鄉5周年，舉行《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會。（圖／記者林育綾攝）

今（8）日上午在新北投車站舉行《驛繪言傳》新書發表暨綠光劇團《再會吧 北投》音樂劇聯合記者會，其中《驛繪言傳》是文史工作者楊燁、鐵道專家學者蘇昭旭，兩位作者與北投社區共同為新北投車站呈現的第一本書，紀錄車站從日治時期至今的歷史文化發展，還有曾於鐵道淡水線奔馳過的各種火車。

▲▼新北投車站第一本書《驛繪言傳》，紀錄車站從日治時期至今的歷史文化發展。（圖／記者林育綾攝）

書中圖文並茂提到新北投車站從1910年以來的大事紀，原先是北投溫泉公共浴場，1916年成為「新北投驛」，一度因遊客增加、站體不敷使用而擴充空間；還歷經二戰末期因物資缺乏，鐵軌遭拆除，隔年又修復使用。

1988年台鐵淡水線廢線後，新北投車站發出最後一班列車，隔年在建築師李崇耀積極說服台灣民俗村董事長施金山後，車站拆遷至彰化台灣民俗村供民眾參觀。1996年《北投社》刊物刊登一篇「尋回失散親人，重迎北投車站」一文，倡議新北投車站返鄉，而社區居民也逐漸凝聚共識。

▲新北投車站返鄉5周年，舉行《驛繪言傳》新書發表會。（圖／記者林育綾攝）



新北投車站歷經各種公私協力、車站構件拆解、搬運，當構件在2014年回到北投時辦過大遊行，當時萬人空巷，吸引大批北投鄉親，盛況空前，直到2017年於七星公園內重組竣工，讓百年車站風華再現。

書中更紀錄各種曾行經台鐵淡水線的火車型號，除了有英國古典蒸氣車款，還有日本實驗性質的自製水櫃式蒸汽機車，甚至有曇花一現的稀有火車「ST10型」，是由日本汽車會製造的「工藤式蒸汽動車」。

▲《驛繪言傳》書中還記載「曇花一現的稀有火車」，是鐵道迷必收藏的書籍。（圖／記者林育綾攝）

據書中描述，此動力客車與巴士十分相近，差別在於是否運行於鐵道，有時被看作「鐵道巴士」，在1915-1921年購入6輛，後因為汽油動力客車逐漸引進而逐漸停用。戰後雖有編號，不過仍全數淘汰，沒有保存下來，目前只能在日本名古屋磁浮鐵道館看到同款車型，堪稱「曇花一現的稀有火車」。

▲《再會吧 北投》音樂由陳明章（右）打造，還邀請盲人樂師王俊傑（左）擔任樂隊指揮。（圖／記者林育綾攝）

而《再會吧 北投》由「最會說故事的導演」吳念真與國寶級音樂人陳明章攜手打造，描述北投過往那卡西時代，劇情融入多達20首經典曲目，此次特別的是，老闆娘「愛嬌」一角在12月的台北場，將由演員方文琳擔綱，與飾演養女的林雨萱對手係令人期待。

此次更是綠光劇團首度邀請盲人樂師王俊傑擔任樂隊指揮，王俊傑提到，有時候某程度覺得看不見很幸運，更能用心去感受演員的心，透過音樂陪伴讓她們的情緒流露出來。

《再會吧 北投》2.0 REVIVAL將於12月3日～12月11日在台北表演藝術中心演出，全台17場票房已賣破9成，如今更在12月8日加開第18場。

▲《再會吧 北投》音樂劇將在台北加場。（圖／記者林育綾攝）