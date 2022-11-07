故宮「黃河蘭州浮橋圖」被裁現狀曝光！事件遭掩蓋10年解密

▲清朝文物「黃河蘭州浮橋圖」10年前左右兩側裱花綾布遭裁切。（圖／翻攝國家文物資產網）

記者林育綾／台北報導

故宮遭爆10年前有一幅「黃河蘭州浮橋圖」左右兩側的百年裱花綾布被裁切，而此事件在當年不但被「密件處理」，事主在事後未被處分，2年後還升官，經過10年後如今才解密！今（7）日立委至故宮考察，而故宮研究員也說明，原畫的畫心完好，是裱褙遭到裁切，而在當時沒有行政程序就做此處置確實不恰當。

故宮被爆，10年前林姓科長下令裁切「黃河蘭州浮橋圖」左右兩側的「原裝裱花綾」。立委林宜瑾指出，從當年的報導可得知，故宮高層後來雖有談到花綾布遭裁切的問題，卻避重就輕回覆說是「為求美觀」才這麼做，卻隻字不提是為了符合展櫃大小才做裁切，而這理由根本是「削足適履」，相當荒謬。她表示，民初的裱褙花綾當時已近百年，豈可隨意裁切，而且還是如此胡鬧的理由。

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但當年的故宮針對整起事件的處置，卻是列為「密件」，意圖隱匿和封鎖消息，不但沒送人事懲處，也沒有政風調查。事後林姓科長被調離職務，也並非公務員考績法所說的懲處，不會列在公務員懲處紀錄裡，也不會經考核會審議。據了解，林男在調離科長職務後2年，還被拔擢為故宮南院處副處長。

林宜瑾提到，此事件是經過團隊鍥而不捨的追查，才讓故宮當年的「密件」得以解密，如今再度嚴正要求，故宮要徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

今日立委鄭正鈐、林奕華、吳怡玎、陳以信、王婉諭等人及媒體也前往故宮考察，其中在看畫室訪查「黃河蘭州浮橋圖」原畫，但不提供拍攝。

研究員盧雪燕表示，經過密件被解密後，查到有送修紀錄，而依照裱褙修復等規定，如有重大更動事宜需要上簽呈；但當時確實沒有任何行政程序就裁切，「確實沒有案照正常流程」。