黃珊珊談鹹豬手「當事人的事」　蔡正元：適合去當陳時中的律師

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日曝光民進黨台北市長候選人陳時中與已婚的北市聯醫中興院區副院長李雅玲醫師牽手、摟肩照，無黨籍台北市長候選人黃珊珊認為，「舒不舒服是當事人的事，我覺得外人不要看圖說故事」，引來國民黨前立委蔡正元批評，看起來黃珊珊實在不適合參選市長，比較適合去當陳時中的辯護律師。

針對陳時中摟女照片，黃珊珊7日回應，自己看到新聞時，覺得不用特別做什麼樣的揣測，且有同仁告知已在網路上傳一陣子，但沒有人會拿來做政治操作，「我覺得沒有必要，身為女性，也覺得不需要被人家做這樣影射，舒不舒服是當事人的事，我覺得外人不要看圖說故事」，選舉應該回到選舉本質，希望大家針對提出的政見或市政願景，而不是故意去做這樣的影射。

蔡正元批評，黃珊珊似乎無視於me too這個全世界風起雲湧的反性騷擾運動，對用「舒不舒服」作為性騷擾標準的說法早已口誅筆伐，沒想到作為女性政客的黃珊珊思想這麼落伍。

蔡正元砲轟，依照黃珊珊的見解，被陳時中十指緊扣的女性當事人如果沒有表達「不舒服」，陳時中的性騷擾就不值得提；陳時中右手抱女性當事人的肩膀，使女性當事人的頭靠向陳時中的肩膀，這位女性當事人沒有表達「不舒服」，陳時中的性騷擾就不值得提；陳時中伸手動作時，女性當事人的丈夫在場，陳時中也就沒有性騷擾的問題；女性當事人的丈夫沒有表示「不舒服」，黃珊珊就認為「干卿底事」，說不定明天民進黨政府就有辦法，要在公家單位服務的男女當事人，出面表示「沒有不舒服」，甚或表示「舒服」，以力挺陳時中的「人設」。

蔡正元認為，陳時中仗著總統蔡英文產生的政治權勢，都遠大於男女當事人，只要女性當事人「舒服」，或沒有表示「不舒服」，黃珊珊就覺得無關「市政」。

蔡正元質疑，作為一位女性政客，黃珊珊當到副市長，應該知道市政府是性騷擾的主管機關，如果市政府的男性高官都效法陳時中對女性下屬如此這般，黃珊珊的作法是先調查女性下屬和其丈夫「舒不舒服」再來決定要怎麼處理男性高官？