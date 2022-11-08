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淋浴間見高級手機女子心起竊心　南警鷹眼查獲送辦

▲台南市警二分局博愛所警員洪宇宏在調閱監視器，眼尖發現林姓女子一進一出間，淋浴間之洗手檯上被害人手機即告不見，而認為林女涉有重嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警二分局博愛所警員洪宇宏在調閱監視器，眼尖發現林姓女子一進一出間，淋浴間之洗手檯上被害人手機即告不見，而認為林女涉有重嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市青年路１家漫畫書店任職胡姓女店員，7日上午11時許清潔打掃店內之淋浴間時，一時疏忽將自身所有價值2萬6千元之手機放於淋浴間之洗手檯上，直至下午2時許經四處尋找未果，並撥打手機發現已遭關機，而向市警二分局博愛派出所報案，警方透過監視器循線查出林姓女子涉重嫌，傳喚到案依竊盜罪嫌送辦。

二分局博愛所員警受理後，立即趕至案發處所勘察，並調閱店內監視器來逐處過濾。警員洪宇宏在調閱中眼尖發現，反覆比對一女子在打開淋浴間進入及其離開後之細微之處，原來在門縫打開剎那間，原本洗手檯上有1支黑色手機物品已不見，明顯遭該女子藏放竊取得手。後續再經由周邊監視器來確認查知其所騎乘的交通工具，繼而以車追人，於7日晚上7時許通知林姓女子到案，林女也當場交付其所行竊之手機。

員警調查發現，林姓女子至漫畫書店消費，在7日中午12時許至店內淋浴間時，一開門突然見洗手檯上放有一支手機，竟趁四下無人之際，偷偷將其藏於背包內行竊得逞。不料為眼尖之員警發現，其打開淋浴間門時，門縫間原可見洗手檯上有1支黑色手機放置其上，惟林嫌離開時該手機已為其藏放包內，影像已看不到。

▲台南市警二分局博愛所警員洪宇宏在調閱監視器，眼尖發現林姓女子一進一出間，淋浴間之洗手檯上被害人手機即告不見，而認為林女涉有重嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林女到案後在員警提示具體事證後，也即將行竊之手機提出交付，並為員警調查後依涉嫌竊盜罪嫌函送台南地檢署法辦，而手機遭竊之被害人也喜出望外趕至派出所領回失而復得的手機，並再三向警方稱謝，也嘖嘖稱奇誇讚洪員之好眼力，堪稱「鷹眼達人」。

第二分局表示，各類竊案攸關民眾財產安全，員警受理後均會立即展開積極調查；也提醒身邊重要物品應妥適存放，以免淪為竊賊覬覦之目標，增加一分保護警覺，當可減少及避免自身成為被害者；另周遭如有發現可疑之人事物，均可撥打110來請警察到場瞭解處置。

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