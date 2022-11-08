遊戲玩20分鐘「手機溫溫的」算發燙？　過來人揭1關鍵

▲怎麼算手機發燙？（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

倘若遊戲打久了、相機一直開著，手機溫度都可能逐漸上升，近日就有網友發文表示，他因為玩了20分鐘左右的遊戲，結果手機就變得溫溫的，這樣算發熱嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的MobileComm板上，以「所謂會發熱的手機什麼程度叫發熱」為題發文，提到他日前手遊玩了20幾分鐘，結果就感覺到手機變得溫溫的，不過還不到「燙」的程度，那這樣算是發熱嗎？還是要摸起來「燙」才算呢？

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貼文一出，底下網友熱烈討論，「大於40度吧我猜」、「40度我覺得只到溫，43度以上才叫燙」、「每個人對熱的感受度不同，很難有統一標準，有人40度就說燙手，但是其他人說溫溫的」、「45度接觸皮膚30分鐘以上，就可能『低溫燙傷』」。

其中還有網友提到，如果溫度太高，有些手機其實會跳提醒或直接停用部分功能，「熱到不能錄影、拍照就算是很熱了」、「直接停用某些功能的，都算」。

事實上，過去也有網友討論過相關問題。而根據國際安全標準UL/IEC 62368-1的規定，手持式裝置的溫度不應超過攝氏48度，如果過熱就可能造成微燙傷、電池損害等問題。

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