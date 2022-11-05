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台北外送員路邊撿到手機！聯絡失主歸還竟挨告侵占…慘賠萬元和解

▲▼外送員撿到手機，與失主聯繫歸還，卻挨告侵占。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲外送員日前在路上發現有手機掉落，於是撿起來帶回家。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

記者柯振中／綜合報導

台北一名外送員先前工作時，在路上發現一支手機，成功物歸原主，沒想到事後竟挨告侵占，最後只能掏出1萬元和解，讓他十分難過，「我就問，你手機破成這樣我是要侵占什麼？」

這名外送員在「爆廢公社」分享，他5月18日晚間跑完外送，正好在路上看見了一支手機，於是他上前拍照、撿拾，準備要交還給失主。

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不過，後來外送員先回家洗澡、換衣服，接著就跑出門，將遺失的手機擺放在家門口的鞋櫃上。隔了約1個小時左右，外送員突然接到母親的電話，原來是失主打電話來要手機，於是他立刻與失主商議時間、地點，也成功將手機交還。

▼後來外送員與失主聯絡上，並成功歸還手機，卻遭到對方提告侵占。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

▲▼外送員撿到手機，與失主聯繫歸還，卻挨告侵占。（圖／翻攝臉書／爆廢公社）

沒想到，時間隔了約3個月，他突然挨告侵占，只好到派出所說明事件經過。雙方10月25日進行調解時，失主突然指控，外送員將手機弄壞，要求賠償。

外送員挨告後感到莫名其妙，原先以為只要將手機歸還就沒事，沒想到還因此吃上官司，「我就問，你手機破成這樣我是要侵占什麼」，但因為害怕麻煩，最後還是掏了1萬元，與對方達成和解。

貼文曝光後，也有不少人留言感嘆，「這故事告訴我們，千萬不要撿」、「就是因為這樣，才會讓人越來越漠視」、「別太熱心，請直接踢下水溝」、「別管它被啥碾壓，現在很多都故意放故障物品要敲人財的」、「第一時間先報警，千萬別去碰它」、「這種掉在地上的東西就別亂撿了吧，不撿沒你的事情，現在壞掉算在你頭上。」

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