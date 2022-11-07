30多歲女染疫亡！「咳嗽、呼吸喘一周」至急診　搶救12天病逝

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增121例中重症，另增34例死亡。今日死亡個案中，最年輕者為30多歲女性，未曾接種過任何疫苗，有心臟病、酒精性疾患等慢性疾病，因咳嗽、呼吸喘一周，於10/21至急診就醫，雖收治加護病房，仍不幸於11/1過世，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭與敗血性休克。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名30多歲女性到急診就醫後，經診斷為嚴重肺炎合併呼吸窘迫症，插管使用呼吸器並收治加護病房，同日PCR採檢確診，又給予瑞德西韋、類固醇、免疫調節等藥物治療嚴重肺炎症狀，經救治仍不幸於11/1過世。

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中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,561例COVID-19確定病例，分別為16,538例本土個案及23例境外移入；另確診個案中新增34例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,538例本土病例，為7,783例男性、8,746例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,720例)，臺中市(2,375例)，高雄市(2,229例)，桃園市(1,760例)，臺南市(1,515例)，臺北市(1,339例)，彰化縣(843例)，屏東縣(536例)，新竹縣(437例)，苗栗縣(375例)，南投縣(369例)，雲林縣(367例)，嘉義縣(329例)，新竹市(323例)，基隆市(214例)，宜蘭縣(212例)，嘉義市(212例)，花蓮縣(172例)，臺東縣(83例)，澎湖縣(64例)，金門縣(59例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月4日，死亡日期介於11月1日至11月4日。

▲11/7本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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