快訊／本土+16538「比上周狂降26.8%」　30多歲女確診12天亡

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增1萬6538例本土個案，較上周一狂降26.8%，另增23例境外移入；確診個案中有34人死亡。今日公佈死亡病例中，最年輕者為30多歲女性，未曾接種疫苗，有心臟病與酒精性疾患等慢性病，確診12日不幸過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭與敗血性休克。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增病例為時隔84天以來新低，也比上周同期2萬2593例下降了26.8%。病例通報以新北市新增2720例最多，其次分別為台中市2375例、高雄市2229例、桃園市1760例、台南市1515例與台北市1339例。

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▲11/7新增病例。（圖／指揮中心提供）



此外，今日也公布首例BQ.1本土病例，為北部4歲女童，曾接種1劑疫苗，10/24發燒頭痛噁心嘔吐，至急診採檢pcr陽性確診，因症狀曾短暫住院3天，住到10/26出院轉居家照護。上周共檢測97例本土病例，其中有94例BA.5、2例BA.2，唯一1例BQ.1也是首例本土個案。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月4日，死亡日期介於11月1日至11月4日。

指揮中心說明，今日新增23例境外移入個案中，為13例男性、10例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自韓國、美國、越南、香港、荷蘭(各1例)移入，另18例感染國家調查中。入境日期介於今年10月7日至11月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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