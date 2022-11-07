　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／本土+16538「比上周狂降26.8%」　30多歲女確診12天亡

▲▼指揮中心10/21記者會，疫情監測組組長周志浩說明。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布新增1萬6538例本土個案，較上周一狂降26.8%，另增23例境外移入；確診個案中有34人死亡。今日公佈死亡病例中，最年輕者為30多歲女性，未曾接種疫苗，有心臟病與酒精性疾患等慢性病，確診12日不幸過世，死因為新冠肺炎併呼吸衰竭與敗血性休克。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增病例為時隔84天以來新低，也比上周同期2萬2593例下降了26.8%。病例通報以新北市新增2720例最多，其次分別為台中市2375例、高雄市2229例、桃園市1760例、台南市1515例與台北市1339例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼11/7新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲11/7新增病例。（圖／指揮中心提供）

此外，今日也公布首例BQ.1本土病例，為北部4歲女童，曾接種1劑疫苗，10/24發燒頭痛噁心嘔吐，至急診採檢pcr陽性確診，因症狀曾短暫住院3天，住到10/26出院轉居家照護。上周共檢測97例本土病例，其中有94例BA.5、2例BA.2，唯一1例BQ.1也是首例本土個案。

指揮中心指出，今日新增34例本土病例死亡個案，為15例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年9月22日至11月4日，死亡日期介於11月1日至11月4日。

指揮中心說明，今日新增23例境外移入個案中，為13例男性、10例女性，年齡介於20多歲至60多歲，分別自韓國、美國、越南、香港、荷蘭(各1例)移入，另18例感染國家調查中。入境日期介於今年10月7日至11月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！

►韓國最美鍋具NEOFLAM超優惠！3鍋組4990元，邊下廚邊拍美照

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
獨／台中地產大亨過世！「顏清標+最強大哥」都來了　5台勞斯萊
快訊／24類職類「取消3劑令、快篩規定」　下周上路
快訊／首例本土BQ.1！　4歲女童症狀曝光
快訊／本土+16538「比上周狂降26.8%」　30多歲女確
iPhone掉進BBQ火堆燒焦　她一拆保護殼興奮尖叫
快訊／愛雅甜發聲！　「15年愛她不變」揭老公5貼心
快訊／被影射「十指緊扣」陳時中　美魔女牙醫反應曝
陳時中「牽手緊摟」美魔女牙醫　身分背景曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳「美魔女牙醫夫」丁金聰審高端效益　王必勝否認：將向警方報案

爆本土首例BQ.1！是BA.5次分支變異株　羅一鈞：有較高重複感染機率

網傳「苦瓜加亞硝酸鹽」導致中毒　事實查核中心：不實謠言

快訊／指揮中心：11／14起24類職類「取消3劑令、快篩規定」

快訊／今增「首例本土BQ.1」　4歲女童打過1劑疫苗居家照護中

30多歲女染疫亡！「咳嗽、呼吸喘一周」至急診　搶救12天病逝

快訊／本土+16538「比上周狂降26.8%」　30多歲女確診12天亡

網控蟲類甲殼素致癌、雜誌洗腦吃蟲！一查核糗了：保健食品就有

LIVE／免費快篩擴大發放　王必勝最新說明

「鳳梨釋迦」釀酒　農糧署與農村酒莊攜手「再推5款新酒」

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

準備做運動遭「自來貓」闖入　趴屁縫不走...舒服到閉眼！

驚悚片！騎士遭撞「機車空中解體」慘死　目擊者連喊11聲「完了」

林玉書退《全明星4》遭酸又沒出賽！　親揭傷勢「再多一點腳就會斷」

調皮弟一本正經練習演講　一聽竟是《稻香》姐笑噴

因車禍脖子以下全癱瘓　男復健後能行走、爬山

網傳「美魔女牙醫夫」丁金聰審高端效益　王必勝否認：將向警方報案

爆本土首例BQ.1！是BA.5次分支變異株　羅一鈞：有較高重複感染機率

網傳「苦瓜加亞硝酸鹽」導致中毒　事實查核中心：不實謠言

快訊／指揮中心：11／14起24類職類「取消3劑令、快篩規定」

快訊／今增「首例本土BQ.1」　4歲女童打過1劑疫苗居家照護中

30多歲女染疫亡！「咳嗽、呼吸喘一周」至急診　搶救12天病逝

快訊／本土+16538「比上周狂降26.8%」　30多歲女確診12天亡

網控蟲類甲殼素致癌、雜誌洗腦吃蟲！一查核糗了：保健食品就有

LIVE／免費快篩擴大發放　王必勝最新說明

「鳳梨釋迦」釀酒　農糧署與農村酒莊攜手「再推5款新酒」

網傳「美魔女牙醫夫」丁金聰審高端效益　王必勝否認：將向警方報案

擴編選秀12月5日登場！台鋼補強年輕選手為主

爆本土首例BQ.1！是BA.5次分支變異株　羅一鈞：有較高重複感染機率

網傳「苦瓜加亞硝酸鹽」導致中毒　事實查核中心：不實謠言

張愛雅閃婚大7歲舊愛！　許孟哲聞喜訊祝福「希望她幸福美滿」

全台最甜啦啦隊Wings Girls新成員曝光　獵鷹續約爆乳DJ

林耕仁控有「小金庫」　高虹安陣營反擊：宛如水門案的情節

人妻和舊愛上床　夫撂人討公道…小王掰：諮詢健康食品

「楊肉盧」終結6年冠軍荒　更令人稱羨是另一半都是女神級正妹

太空人奪世界大賽冠軍　美國網友連3年預測命中

翹臀辣妹公園玩彈力繩秀小蠻腰　尷尬「卡胯下」...網友隔螢幕都痛

生活熱門新聞

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

免費快篩擴大發放「2類人」　薛瑞元：最快本月上路

愛車遭上！他見脫褲男癡情抖動崩潰

永和炸物店遭爆永久停業！住戶：還在接單

防疫鬆綁！接觸者一律免居隔、3劑令取消　新制一次看

公園鞦韆啪一聲斷了　近萬人喊要賠償

奔後壁湖吃生魚片　他見「健身鮭魚」傻了

炸物店老闆「臉書被挖出」　砸500多萬收藏公仔

今「立冬」清晨17.7℃　強冷空氣南下時間曝

屏東產地買洋蔥　竟全都是進口貨

更多熱門

相關新聞

LIVE／免費快篩擴大發放　王必勝最新說明

LIVE／免費快篩擴大發放　王必勝最新說明

國內快篩庫存尚餘1.3億劑，衛福部長薛瑞元今（7）日在立法院表示，已擬定針對中低收入戶每月發放5劑快篩，幼兒免費快篩規畫擴大至12歲以下皆可領，最快這個月上路。相關規畫、上路時程與最新疫情變化，指揮官王必勝下午記者會可望說明。

網傳XBB「死亡率比Delta高」醫打臉

網傳XBB「死亡率比Delta高」醫打臉

基隆專責病房空床率70.8%　林右昌籲落實防疫指引

基隆專責病房空床率70.8%　林右昌籲落實防疫指引

本土連4天低於3萬！今比上周日少22.8%

本土連4天低於3萬！今比上周日少22.8%

14歲男車禍送醫「手術前確診」加護病房治療中

14歲男車禍送醫「手術前確診」加護病房治療中

關鍵字：

台灣防疫新冠疫情社區感染BA.5

讀者迴響

熱門新聞

快訊／愛雅結婚了！「電話15年來都沒換」復合舊愛

炸物老闆不道歉！聲明「1照片」引質疑

獨／Garena結束12年營運…

立冬「4生肖、3星座」偏財運！大樂透頭獎衝到4.7億　明晚開獎

1家4口遊池上遇車劫1死1傷　肇逃駕駛：回家後才喝酒

女逛好市多突想吐！釣出一票苦主+1

永和炸物店老闆臉書、LINE通通關了！

快訊／上班上課注意　大雨特報縣市曝

繳完頭期沒錢裝潢　他硬住毛胚房

立冬要來了！5生肖犯太歲注意

炸物老闆發聲明「事件有不一樣的順序」

唐寶寶媽媽過往背景曝！曾遭棄養

270萬好市多卡掰了！　國泰世華聲明：「走過美好10年」

皮在癢　爸單手提灰色大田鼠氣炸

徐巧芯爆陳時中餐會照「摟已婚女」

更多

最夯影音

更多
忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業

忘帶40元闆報警抓唐寶寶　炸物店遭1星灌爆永久停業
左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

左轉機車被撞噴飛解體　後方駕駛嚇喊：完了×11

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

Makiyo怒控老公6罪狀：很表面！　「灌水逼減肥、直接收行李走人」

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

迴轉壽司霜淇淋隱藏吃法　「加爆抹茶粉」內行才懂

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

撞球桿身分離直線暴衝　朋友肚子挨揍他一臉懵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面