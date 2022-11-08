剛上市就降價！iPhone 14這款機型成10月手機降價王

▲蘋果iPhone 14 成十月降價王。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳俐穎／綜合報導

雙11挑新機，先看看目前有哪些新舊機型降價？傑昇通信統計門市手機銷售價格，公佈十月降價手機最新排名，本月受惠部分通路提前開跑的雙11暖身促銷，因此有較深的折扣優惠，降價金額最多逾3千元的單機是剛開賣的iPhone 14 Plus（256G），總降價金額及總降幅最多的雙冠王則是華碩Zenfone 8（12G+256G），累積總降價金額高達9千5，降幅達四成。

傑昇通信表示，本月進榜單機降幅在2%~19%不等，整體總降幅範圍則在3%~40%之間，每年9月蘋果新機上市後，不僅掀起果粉搶購潮，更帶旺整體手機市場，十月降價榜以蘋果與華碩各占六席最多，其次則為OPPO、小米及Google。

傑昇通信分析，十月適逢雙十促銷，月底各電商及實體通路也早早替雙11暖身，但折扣再怎麼深，也不及蘋果上榜的六款iPhone 14新機來的多，平均降幅約6%，降價最多的機型為iPhone 14 Plus（256GB），新機開賣不到一個月，降價3,110元，降幅近一成。

此外，甫開賣的蘋果iPhone 14系列，9月開賣就進當月熱銷榜，尤其是iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max市面都有需等到年底才能到貨的容量及顏色，且以新色缺最兇，傑昇通信表示，過往iPhone缺貨狀態下價格不易鬆動，目前榜上第十名的iPhone 14 Pro（1TB）有2%的降價幅度也相當罕見，畢竟高儲存容量的貨源更少，即便降價仍需經過漫長等待才能收到貨，市場購機狀況依舊供不應求。

而非蘋陣營降價最多的品牌則是華碩，傑昇通信進一步表示，明顯專注在電競和高階手機市場的華碩，十月降價榜也占有六席，包含降最多的旗艦機Zenfone 8（12G+256G），總降幅高達四成；今年發表的ROG Phone 6系列也有三支進榜，以排名第八的ROG Phone 6（16G+512G）降於一成最划算，連最新旗艦Zenfone 9（8G+128G）也降價900元，進榜第15名，接下來加上雙11折扣、黑五感恩祭檔期等優惠利多，消費者可趁勢入手平常價格居高不下的旗艦機型。