閨蜜互搶男友鬧翻！KTV「扯髮、踹肚」　她慘被打成豬頭崩潰

▲南投女子因為搶男友一事與閨蜜鬧翻，雙方KTV談判未果，爆發激烈肢體衝突。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／南投報導

南投18歲女子小惠（化名）與閨蜜小花（化名）疑似因為搶男友而鬧翻，小惠越想越氣，便將小花約到KTV談判，沒想到雙方一言不和竟爆發激烈衝突，小惠聯合另外兩名好友痛毆小花，把小花打到全身是傷。案經小花報警提告，小惠被依傷害罪嫌判刑2個月，得易科罰金。

判決書指出，18歲的小惠與17歲小花本來是閨蜜，但後來小花懷疑，小惠與自己的男友有曖昧，雙方因此產生嫌隙不相往來，小花也因此與男友分手。

小惠事後對此事一直耿耿於懷，並藉故與幾名好友把小花約到KTV。過程中小花有事先離席，但留下的幾人又談及到小花前男友一事，小惠吞不下這口氣，便打電話給小花，騙她有朋友喝醉需要幫忙。

小花當時不疑有他回到KTV，沒想到到場後竟是一場騙局，小惠不斷出言辱罵小花，雙方爆發激烈爭執，小惠狂賞小花巴掌，甚至扯髮、踹肚等，把小花打到全身是傷才罷手。

案經小花報警提告，小惠到案後對於犯行坦承不諱，檢方訊後也依傷害罪嫌將她提起公訴。

法官審理後認為，小惠只因為與小花商談過程一言不和，就與友人痛毆小花，事後也沒與小花達成和解，但考量她沒有前科，且坦承犯行，犯後態度尚可，最終將她判刑2個月，得易科罰金。