投資人觀望期中選舉和通膨數據　美股勁揚423點

▲美股4大指數全面收漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
投資人關注美國期中選舉和本週稍晚公布的通膨數據之際，華爾街股市今天走揚，4大指數全面收漲。台積電ADR漲0.45%、收62.76元。
道瓊工業指數勁揚423.78點或1.31%，收32827.00點。
標準普爾指數上漲36.25點或0.96%，收3806.80點。
那斯達克指數揚升89.27點或0.85%，收10564.52點。
費城半導體指數上漲52.39點或2.18%，收2450.62點。
▲美股4大指數全面收漲。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約7日綜合外電報導
投資人關注美國期中選舉和本週稍晚公布的通膨數據之際，華爾街股市今天走揚，4大指數全面收漲。台積電ADR漲0.45%、收62.76元。
道瓊工業指數勁揚423.78點或1.31%，收32827.00點。
標準普爾指數上漲36.25點或0.96%，收3806.80點。
那斯達克指數揚升89.27點或0.85%，收10564.52點。
費城半導體指數上漲52.39點或2.18%，收2450.62點。
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