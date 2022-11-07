生育補助最高9萬…　連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼

▲連江縣長候選人曹爾元提9大福利加碼。（圖／曹爾元競總提供）

記者楊淑媛／馬祖報導

2022九合一選舉倒數，連江縣長候選人曹爾元於出席北竿國民黨黨慶活動表示，為了實現「馬祖共好」願景，要讓馬祖福利再向前，再公布九大福利加碼，是他當選後，可立即規劃實施的小確幸政見。加碼的九大福利分別如下：

一、醫療轉診，一條龍服務。

二、縣民，離島交通免費。

三、生育補助，提高至3–6–9萬。

四、青年結婚，獎助5萬元。

五、臺馬機票，調降6折。

六、配售酒，調降400元 / 瓶。

七、家戶贈酒，以個人核發。

八、台馬輪，優惠票再降低。

九、青年留學博士，專案獎學金。

曹爾元6日出席北竿國民黨黨慶活動中，對於北竿鄉親關心的洗腎醫療建置與國民住宅建設的問題，承諾當選後，將協調連江縣立醫院醫師人力建置洗腎醫療，縣府必全力支持與補助，使鄉親有更完善的醫療照顧。

同時表示，他會努力改善縣府財政，透過招商、提高營利事業營業額占有率、活化資產等多項開源措施，持續階段性調整馬祖福利措施，落實馬祖共好目標。曹爾元持續衝刺掃街，在前縣長楊綏生、榮譽主委林星寶與議員林惠萍、陳書建、曹爾章陪同下，陸續於南竿、北竿跳島拜訪鄉親。