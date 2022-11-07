快訊／徐巧芯曝47秒「攙扶人妻」影片　陳時中競總：譴責污衊他人

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯6日發布數張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中「鹹豬手」，與台北市聯醫松德院區副院長李雅玲牽手摟肩，7日晚間加碼公布影片，陳時中競總發言人陳品潔回應，徐巧芯指控莫須有，污衊他人清白的行為應受到譴責。

▲陳時中與一名聯合醫院女主管摟肩、握手。（圖／台北市議員徐巧芯提供）

徐巧芯今天晚間公布47秒影片，並於節目《關鍵時刻》表示，其實本來6日有一條新聞要露出，稿子都已經寫好了，新聞內容是講「柯文哲要挖陳時中牆角」，結果基於各種原因沒辦法上，「我不知道是媒體自我審查，還是受到綠營高層壓力，但我收到的不只8張照片，還包括整篇媒體文章，已經寫好了，我看裡面細節非常細。」

對此，陳品潔表示，從昨日徐巧芯公布的照片，只能看出陳時中與友人相互攙扶，並無徐巧芯所指控「鹹豬手」等情事。陳品潔表示，除了徐巧芯編造故事帶風向、不當影射陳時中，在今天上午剛好曹興誠董事長出面召開記者會力挺陳時中，國民黨及蔣萬安團隊甚至企圖透過編故事模糊正面討論政策的機會，毫無證據指控民進黨施壓媒體，都是最惡劣的選舉奧步，應受到嚴厲譴責並公開道歉。

陳品潔指出，從47秒影片中，也只能看到陳時中與友人並肩，並一行人一同離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何涉及性騷擾跡象，此加碼爆料的影片根本沒有料，甚至與其指控毫無關聯。

陳品潔表示，徐巧芯誇大其詞用「十指緊扣」、「鹹豬手」的聳動言詞來指控陳時中與友人的互動，意圖塑造性騷擾的假象，卻拿不出任何可以支持其指控的證據，更加可以證明徐巧芯的指控莫須有，除此之外，徐巧芯利用自己市議員的媒體資源來造謠、污衊他人清白的行為，也應該要遭到譴責。