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「鳳梨釋迦」釀酒　農糧署與農村酒莊攜手「再推5款新酒」

▲農糧署與農村酒莊今推出5款以在地原料釀製的酒品。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署與農村酒莊今推出5款以在地原料釀製的酒品。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為開創本土原料的經濟價值，農糧署輔導農村酒莊運用在地農產原料釀製特色酒品，今（7日）再發表5款全新酒品，以金柑、桑椹、草莓、益全香米及鳳梨釋迦釀酒，也將於本月18日至21日在「2022台北國際酒展」展出。

農糧署今舉行「極品‧品釀」農村美酒新品發表記者會，農糧署指出，這次共有4家酒莊推出5款新製酒品，包含宜蘭藏酒酒莊的「藏金柑」與「桑椹酒」，藏金柑以宜蘭在地優質金棗，精心釀製並於橡木桶中熟成；苗栗縣大湖地區農會酒莊，以當地盛產的草莓研發「草莓氣泡酒」，酒精濃度3.5度，口感輕盈。

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而台中市霧峰區農會酒莊的「醉峰‧46」，則是嚴選霧峰益全香米，汲取台灣埔里山泉水釀造而成；南投縣信義鄉農會酒莊推出第八代馬拉桑「鳳梨釋迦小米風味酒」，選用國產優質白米與原住民小米，融合台東在地鳳梨釋迦，酒品口感酸甜適中。

農糧署長胡忠一表示，15年來輔導各地農村酒莊釀製台灣在地酒品，共有11家通過評鑑，每年產量約19 萬公升，營業額約1.8億，都是100%選用在地特色農作物釀製的在地美酒，帶動原物料銷量超過1000公噸，不但創造經濟價值，近年更為歐美各大酒類競賽常勝軍，已拿下31金、58銀、2銅的佳績，未來將增加產能，逐步行銷國際。

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