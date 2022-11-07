故宮文物保存法曝！早期還用稻草包裹　立委考察山洞庫房提3疑點

▲故宮早期收藏文物方式之一也包括以稻草保存。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

立法院教育及文化委員今（7）日前往故宮考察，立委鄭正鈐提到，故宮日前提到文物毀損當中，有2件是自然損壞，但看照片覺得並不像，因此今日也將視察山洞庫房。故宮院長吳密察也針對庫房管理提出改善，提到早期文物也有用鐵箱、稻草等方式保存，明年起將「改箱為櫃、一物一盒」，以「藍布盒」來保存為主。

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▲教育及文化委員會將考察故宮山洞庫房。（圖／記者林育綾攝）

立委鄭正鈐今日召集多位委員考察故宮，包括立委林奕華、王婉諭等人。他表示，故宮「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」都說是自然破損，但從照片看覺得不像，尤其前者還有貼紙。而「清乾隆青花花卉盤」故宮則承認是人為損壞，因此管理方式可能不妥，此行也將針對故宮庫房管理改善情形視察。

此外，故宮修復再利用計畫提到，要將樓層打中空，還有蓋「玻璃入口亭」等，質疑可能會破壞古蹟、違反文資法，因此今日也會視察八角中庭等。還有「蘭千山館」文物，故宮以庫房空間有限為由，將不續約，立委們也覺得不合理，都是此行考察的範圍。

王婉諭也說，故宮提到自然破損情形，但看起來很不自然，如何證明真的是自然破損，長期以來也沒有檢討系統性如何改善，此次真的該好好聚焦，在制度、流程面等都要有明確、透明的配套計畫，還要有具體的時間表。幾十年來破損300多件，不能再繼續拖下去了。

▲▼立委質疑「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」看起來不像自然破損。



▲故宮院長提到，文物將逐步改為以藍布盒、一物一盒的方式保存。（圖／記者林育綾翻攝）



▲故宮文物包裝情形。（圖／記者林育綾翻攝）

故宮院長吳密察在考察行前，以簡報說明山洞庫房管理改善措施，提到目前AB庫房共18,608件，多以鐵箱、藍布盒、包裹捆紮等方式，早期還有用稻草來保存防止文物破損；逐年以藍布盒取代，明年起將以「一物一盒」且藍布盒為主。

此外也調整及改善庫房工作空間，減少損壞意外，並以智慧化及數位化庫房管理、預防性保存檢視、作業細緻化等方式，加強管理。

▲▼吳密察提出山洞庫房管理改善措施。（圖／記者林育綾翻攝）