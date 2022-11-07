室友激戰女友5天！男友每晚偷聽狂讚「叫聲好聽」：妳能學會就好了

▲男友室友和女友啪啪啪的聲音很大聲。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

合租時應該要注意一下音量，不要打擾到別人，但沒想到男友竟會偷聽？一名女網友表示，男友室友經常帶女友回家啪啪啪，呻吟聲都會迴盪整個房間，但男友卻總在那個時間走出房門裝水，某次還和她說，女方的叫聲很好聽，希望她可以學一下，讓她相當傻眼。PO文曝光後隨即掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，男友和室友住的是家庭式套房，對方經常帶女友回家過夜，男友在晚上11點至12點左右，走到公共空間裝水或上廁所時，都會聽到室友和女友啪啪啪的叫聲，還曾一連嘿咻了5天。近來2人就連中午也會把握時間開戰，「中午特別激烈」，每次男友聽到聲音後，只能回房間自己解決。

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原PO對此很好奇，為何男友裝水時不避開那些時段，「是故意想去聽的嗎？」也認為對方應該向室友暗示一下，畢竟私密床事被別人聽到也不太好。讓她更生氣的是，男友近日竟說「室友女友的叫聲很淒慘、很好聽，如果寶貝也學會就好了」，她聽到後當場氣得掛電話，「一點也不尊重我這個女朋友」。

▲聽到男友的要求，讓原PO很生氣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

不少網友看到後紛紛表示，「男生表現很誠實啊～誠實到變單身的那種」、「感覺他是希望你也能這樣，只是表達的方式蠻差勁的」、「他怎麼不檢討自己，床上功夫不如人」、「回他說：那你室友應該很厲害」、「問題可大可小，看你如何對待，但我覺得沒必要特地去講，會搞得很尷尬」。

另外，也有人勸說，「有點噁心，分手吧」、「所以呢？你還是不會分手」。對此，原PO回應，聽到男友說那句話的當下真的很火大，所以才想發文抒發心情，面對有些建議的留言，自己會好好思考一下。至於要不要分手，她表示會先和男友溝通看看，聽完對方的想法再決定。