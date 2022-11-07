富藝斯與永樂拍賣聯合呈獻香港秋季拍賣　展出趙無極女兒趙善美之珍藏

▲趙無極《無題》。油彩 畫布，2007年作，© 2022 Artists Rights Society (ARS), New York / ProLitteris, Zurich。

生活中心／綜合報導

富藝斯香港秋季拍賣此次與永樂拍賣聯手，於11月30日至12月1日舉辦「二十世紀及當代藝術和設計」日間及晚間拍賣。本季拍品再度薈聚國際藝術市場上備受追捧的戰後及當代藝術家傑作，更延續前幾季的「超當代」展區，持續帶來精彩的新興藝術家作品。此次預展將於台北BELLAVITA 寶麗廣塲《藝文空間》及台中豐藝館進行巡展，提供不同地區的藏家更多目睹作品的機會。

此次領銜晚間及日間拍賣的二件趙無極作品皆來自趙無極女兒－趙善美女士的珍藏。趙善美的母親為藝術家的第二任妻子陳美琴，陪伴藝術家走過被認為是最顛峰的創作時期。日間拍賣所呈現的《無題》，完美展現了趙無極晚期對於空間與色彩的掌握，用色大膽而渲染細膩，以油彩創作，卻帶著水彩的通透感，足見藝術家對於媒材的精準掌握及揮灑自如。

▲草間彌生《無線網 (GMBKA)》。壓克力 畫布，2013年作，©YAYOI KUSAMA。

今年11月，高齡93歲的草間彌生（Yayoi Kusama）將於香港M+博物館舉辦大型回顧展。此次富藝斯秋拍也帶來多件精彩作品，其中領銜晚間拍賣之《無線網 (GMBKA)》正是「無限網」系列的典範。富有層次、帶有不同疏密的金網綿延的覆蓋在帶有亮粉的黑底畫布上，每一筆的勾畫都像一個細胞，一個連接一個，組成了一幅充滿生命脈動的網。

▲奈良美智《沒有理由》。壓克力 畫布，1995年作，© Yoshitomo Nara。

1995年是奈良美智（Yoshitomo Nara）備受關注、走向國際舞台的一年。帶有邪惡眼睛的小女孩形象剛剛成形，叛逆的眼神掩蓋不住仍舊是小孩的純真。帶有文字的泡泡對話框僅在1995年出現，且僅創作過六幅作品。看似扁平的畫面，其實經過無數層的堆疊，畫面層次耐人尋味。

▲加藤泉《無題》。木材 軟乙烯基 壓克力，2017年，© 2022 Izumi Kato。

日本藝術家加藤泉（Izumi Kato）出生於日本古文化源頭的島根縣，多山的地形讓大人從小跟小孩子們說一些怪談故事，避免他們擅自走入山林遇上危險。或許是如此，加藤泉的人像總帶著神靈、原始部落的意象，也時常讓人聯想到非洲圖騰、面具等，質樸而與土地相連、充滿力量的藝術。

▲六角彩子《無題ARP-013》。壓克力 畫布，2020年作。

從未受過正規藝術訓練的日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）喜愛徒手將顏料塗抹至畫布上，回歸到小時候恣意繪畫的狀態。他也受到義大利貧窮藝術（Arte Povera）的影響，喜歡在隨手拾得的瓦楞紙或是日常廢棄物上作畫。畫面時常帶有豐富的花草風景、動物及小女孩，充滿童趣。

▲伊娃．尤斯凱維奇《無題》。油彩 畫布，2017年作，© Ewa Juszkiewicz。

波蘭畫家伊娃．尤斯凱維奇（Ewa Juszkiewicz）自2012年起將藝術實踐重點放在女性肖像上，力求打破女性形象在整個藝術史上美麗、完美和順從的形象。藝術家以各種象徵性元素遮擋住她們的臉，在帶有古典美學的畫面上加入了一絲怪誕之感。

富藝斯及永樂拍賣聯合呈現香港2022年秋季

二十世紀及當代藝術和設計 日間及晚間拍賣

台中預展

11/9（三）11am～6pm

豐藝館

台中市西區五權西路1段110號B1

台北預展

11/12（六）～11/13（日）11am～6pm

BELLAVITA 寶麗廣塲B1《藝文空間》

台北市信義區松仁路28號

洽詢方式

電話：(02) 2758-5505

電郵：taiwanoffice@phillips.com

官網：phillips.com

