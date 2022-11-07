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momo雙11霸榜保養缺貨王　網：剁手也要買

▲▼ 雙11,1111,購物節,momo,囤貨,團購,護髮,潘婷,爆水膠囊,HairRecipe,洗髮,保濕,FAB,換季。（圖／品牌提供）
▲趁雙11把錢錢變成喜歡的樣子吧！（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

momo有許多進階女神的超狂好物，熱銷上百萬顆（註1）閨蜜最愛一起囤爆的爆水膠囊護髮；還有日本超紅，登上momo洗髮精「熱搜第一」的天然食材系髮的食譜洗髮精，最後壓軸的是美國直送momo，在Sephora上熱賣的的燕麥保濕霜，雙11快囤貨避免後悔。

超越傳統髮膜的「潘婷爆水膠囊」　一用變心直接被圈粉

▲▼雙11,1111,購物節,momo,囤貨,團購,護髮,潘婷,爆水膠囊,HairRecipe,洗髮,保濕,FAB,換季。（圖／品牌提供）
▲小小一顆沒有傳統髮膜的黏膩感。

潘婷首創˙的潘婷爆水膠囊，網友狂讚：「頭髮變柔滑有光澤」、「保水度、CP值兼具」，被養髮控封為「護髮界霸主」，已登上momo沖洗式護髮品類「熱銷第一」（註2）。添加玻尿酸等專櫃級保養成分，比傳統髮膜有效而且保濕力十足，小小一顆輕便好攜，中油性髮質用藍色輕盈水潤款；乾性髮質選橘色密集修護款，撥髮、撩髮魅力滿分。

潘婷爆水膠囊雙11狂降5折起“ https://utm.to/4juxku
▲▼雙11,1111,購物節,momo,囤貨,團購,護髮,潘婷,爆水膠囊,HairRecipe,洗髮,保濕,FAB,換季。（圖／品牌提供）

▲護髮效果令網友驚豔。

天然食材系「HairRecipe日本髮的食譜」　無添加又能溫和的頭皮養護同時回歸健康髮質
▲▼ 雙11,1111,購物節,momo,囤貨,團購,護髮,潘婷,爆水膠囊,HairRecipe,洗髮,保濕,FAB,換季。（圖／品牌提供）

▲經美妝部落客推薦，曾創下8小時內完售（註3）的紀錄。

momo洗髮精「熱搜第一」的Hair Recipe日本髮的食譜，以天然無添加的食材萃取配方打響名號，溫和養護頭皮帶來髮絲健康光澤。網友大讚：「頭髮到隔天都是鬆的」、「味道好聞」。奇異果洗髮精控油蓬鬆；蘋果生薑洗髮精，強韌修護髮絲同時護理頭皮，沒有辛辣生薑味只有清新蘋果香。

Hair Recipe髮的食譜雙11三件組狂降6折起‘https://utm.to/4j4z3u

▲▼雙11,1111,購物節,momo,囤貨,團購,護髮,潘婷,爆水膠囊,HairRecipe,洗髮,保濕,FAB,換季。（圖／品牌提供）
▲HairRecipe日本髮的食譜洗髮精廣受網友好評愛用。

「SOS燕麥保濕霜」雙11全系列4折起　限量禮盒買正貨送正貨
▲▼雙11,1111,購物節,momo,囤貨,團購,護髮,潘婷,爆水膠囊,HairRecipe,洗髮,保濕,FAB,換季。（圖／品牌提供）

▲SOS燕麥保濕霜被CNN評選為乾肌最佳面霜。

SOS燕麥保濕霜，在美國美妝電商Sephora上大獲好評，更被CNN評選為乾肌最佳面霜。在momo獨家官方直營，位居全站保濕霜搜尋第一。吸收快、保濕度佳，多效舒緩脫皮、泛紅、乾燥、起屑、暗沉、緊繃等困擾，敏感肌也適用。薄塗當面霜，厚敷當面膜。網讚「乾敏換季必備」、「質地不厚重像慕斯一樣好推開」、「用七天泛紅幾乎完全不見！」，女人愛美無極限，雙11優惠有期限，趁雙11和好姊妹一起揪團購買。

熱銷燕麥霜限量禮盒4折：https://reurl.cc/X5Do0a

註1: 據P&G寶僑銷售資料指出，潘婷爆水膠囊銷售數量已超過百萬顆
註2: 根據P&G寶僑銷售資料指出，潘婷爆水膠囊為momo沖洗護髮品類熱銷第一
註3: 根據品牌表示，數據來源為P&G寶僑銷售資料
‘優惠以市售價＄439／1入計算, 含贈品市售價／MO幣回饋, 最終售價與優惠由零售商自行決定，以零售終端顯示為準
“優惠以市售價＄296／1入計算, 含贈品市售價／MO幣回饋, 最終售價與優惠由零售商自行決定，以零售終端顯示為準
˙指潘婷品牌內首創

 

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