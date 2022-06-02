「愛在就是家」P＆G寶僑家品、家樂福推出暖心特惠　以行動支持多元成家

▲P&G寶僑家品再度聯手家樂福，推出限時家用品超值優惠活動，讓多元家庭都能感受到來自社會的相挺力量。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

可曾思考過自己對於「家」的想像是什麼樣子？是下班打開家門迎接獨身一人的輕鬆自由生活，還是和寵物相伴度過無語卻心靈相通的時光？也有人尊重性取向和生育意願，選擇和另一半不婚不生兩人廝守，更有許多新住民等少數族群組成的家庭，甚至是在異鄉相依為生活打拚的好友們，同住一個屋簷下，在他們心中就是彼此的家人！隨著時代進步，人們自我認知開闊也更加包容相異性，愈來愈多與傳統分歧的「多元家庭」產生，就算家庭的組合與分工和別人家不一樣又怎樣？「家」該是什麼模樣由自己來定義，正如同P&G寶僑家品和家樂福兩家企業提出的共同信念－－只要「愛在就是家」！擁抱「幸福家庭」樣貌的更多可能性，就能生活得更加自在；因此P&G寶僑家品和家樂福自去年開始即以行動力挺「多元家庭」，今年再度攜手合作，於各大店點推出限時促購活動，自6/1起至6/14，洗髮精、護髮素、衣物芳香豆以及經期必備安睡褲等家用品下殺折扣、買一送一的暖心優惠，成為民眾守護「家人」、傳達愛意的最佳助攻。

▲自6/1起至6/14到家樂福店點，就能以實惠價格甚至是買一送一的折扣入手家庭常用必需品。

▲台灣寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「P&G寶僑家品和家樂福的企業文化與理念契合，延續去年『愛在就是家』的主題，今年同樣以『家』出發，希望給予多元家庭更多力量。」。（圖／P&G寶僑家品提供）

在全球具指標性的零售通路家樂福，不只服務樣貌多元的消費者，也擁抱多元的企業價值；而P&G寶僑家品和家樂福的企業文化與理念相近，亦十分重視多元共榮精神，台灣寶僑家品香港台灣總裁林劍洪表示：「P&G寶僑家品和家樂福的企業文化與理念契合，延續去年『愛在就是家』的主題，今年同樣以『家』出發，希望給予多元家庭更多力量。」P&G寶僑家品香港台灣總裁林劍洪更強調：「多元共融一直是P&G寶僑家品所堅持的企業文化核心，我們也不斷以最優質創新的產品，滿足多元消費者與家庭的不同需求，並利用品牌傳播的影響力，讓社會理解並尊重個體間的獨特差異性，往更加共融的目標推進。家是多數人獲得撫慰和勇氣的力量來源，在疫情開始至今，每個人有更多時間待在家中，家與家人也因此跟我們有了更深的連結，我們希望攜手家樂福讓社會大眾理解家的樣貌可以很多元，每個人對家的幸福定義也可以獨一無二。」

▲▼上圖：「潘婷淨化極潤蓬鬆洗髮露」，瘋狂價只要269元。下圖左：「Hair Recipe」洗髮/潤髮乳單件349元，活動期間特價兩件648元。下圖右：「Hair Recipe」純米瓶，二件特價1,099元。

招喚眾人的支持與響應，各大家樂福店點推出P&G寶僑家品相關商品的限時促購活動。例如不分你我族群，人人頭頂上都有的三千煩惱絲，為了應對疫情和各種壓力，頭皮髮絲飽受折騰、脆弱失去營養，可挑選主打頭皮淨油，髮絲水潤的「潘婷淨化極潤蓬鬆洗髮露」，活動期間祭出超級瘋狂價，只要269元。由日本營養學家與髪の專家共同匠心開發的「Hair Recipe」洗髮/潤髮乳單件349元，活動期間特價兩件648元；同品牌「Hair Recipe」另有號稱純米瓶，以萃取自日本新瀉米精華打造的米糠溫養洗髮精及護髮素，洗髮加護髮猶如沙龍般享受的整套髮品，期間內二件特價1,099元，只要帶回家就能輕鬆養出沙龍級秀髮。家的定義隨著時間被改變產生新樣貌，在時代變化之下，也不再只有「女孩子要香香的」刻板觀念，只要是自己喜歡，男女老幼都可以隨時讓自己充滿幸福的香氣！洗後可持香12周的蘭諾Lenor「衣物芳香豆」一起響應愛在就是家的活動，6/1起至6/14，除了兩件只要498元的優惠，還能獲得滿300元贈30元的現金折價券，超級划算。而有女孩、女人的家裡，每個月都要準備應付月事報到的衛生棉，尤其是想要一夜好眠的人，絕對要選擇翻身也不側漏、左滾右滾全方位包覆，柔軟有彈性的好自在「熊抱超柔安睡褲」想在經期期間安穩睡個好覺不可錯過這一次的優惠，活動期間祭出超殺買一送一，只要209元即可搞定一整週經期，天天安心睡好覺。

▲▼上圖:蘭諾Lenor「衣物芳香豆」6/1起至6/14，除了兩件只要498元的優惠，還能獲得滿300元贈30元的現金折價券。下圖:好自在「熊抱超柔安睡褲」，活動期間祭出超殺買一送一，只要209元。

P&G寶僑家品和家樂福支持「多元家庭」的力度不光這樣，只要於活動期間在通路購買寶僑旗下的海倫仙度絲、飛柔、沙宣、髮的料理、潘婷、好自在、Oral B、Crest、Olay、吉列、汰漬、蘭諾、風倍清、Ariel全系列商品，滿699元即贈潘婷三分鐘護髮精華素、任乙條Crest牙膏及Oral B(不含電動牙刷及刷頭)。無論是情侶或夫妻之間兩性的愛、年輕職場父母對孩子的愛，又或是新住民、新移民少數族群的愛、LGBTQ+多元性別的愛，只要有愛在，就是家！認同多元家庭理念的話，不妨趁活動期間好康逗相報，揪親朋好友、戀人、同事和好厝邊，一起消費發聲，向社會獻上一份溫暖包容。

▲你的消費選擇就是一種宣示，支持「愛在就是家」活動，傳達善意和愛意其實很簡單。

