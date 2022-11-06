月老香水發威後　山上花園水道博物館水占卜結水緣順利脫單

▲台南山上花園水道博物館，水占卜結水緣助有情人順利脫單。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館繼日前月老香水成功協助遊客脫單後，再傳好消息，最近有遊客在新規劃的水占卜區，抽到籤詩「愛宜速攻」，結果竟然在短短幾天內，接到心儀對象的表白；館方表示，史上最強光棍節將至，歡迎大家來逛水道，結水緣。





擁有百年歷史的山上花園水道博物館，擁有以日式建築為主的建築群，是園區一大特色，配合園區氛圍，最近將園區附屬建築，結合水元素，規劃成為濃濃日式風味的水占卜區域，除了有神社布景外，搭配日本寺院常見的「添水」設施，營造出濃濃的日式氛圍，搭配整體環境，讓遊客宛如置身日本庭園。

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日本京都飲用水的來源處琵琶湖畔，有一座信奉水神的貴船神社，除了因為歷史悠久聞名外，也是京都著名的求姻緣聖地，因為跟水有關，當地流傳特別的求籤方式，只要將空白籤紙，放入一旁水占齋庭的水面上，就會顯現求籤結果，也成為相當吸引人的項目。

館方指出，負責淨化飲用水的水道博物館，雖然沒有實體神社，但結合這樣的傳說，將C館送出唧筒室旁，戰後興建，目前列為古蹟附屬建築的工具室，在不破換原有結構下，經過簡單改裝，規畫成水占卜特區，搭配整體建築氛圍，套句流行宣傳詞，讓人一秒到日本。

除了整體規畫吸睛外，水占卜也運用跟貴傳神社同樣的技術，設計專屬水道的水占卜籤詩，推出以來，相當受到歡迎，除了趣味性以外，甚至還傳出有遊客求到上籤後，願望成真，也成為有趣話題。