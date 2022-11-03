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立冬來了！「4生肖」準備脫單　屬狗強運炸：賺錢超容易

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲把握立冬，4生肖脫單機會來了。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

下周一（7）日將迎來「立冬」，意謂著正式進入冬天。國際天星風水命理專家邱彥龍曝好消息，在這節氣中，4個生肖「蛇、豬、虎、狗」可說是事業桃花兩得意，皆有脫單機會。另外，邱彥龍也提醒，辛亥月到來，民眾盡量別深夜在外逗留，容易有抓交替、中邪發生。

邱彥龍指出，7日立冬正逢天赦日，大家不妨可趁中午11點至下午1點之間，去趟廟宇拜拜祈福，或是曬太陽2至7分鐘也能消災避難。值得注意的是，當天辛亥月到來，民眾盡量別深夜逗留，就怕容易中邪、抓交替，也增加感冒或染疫的風險。

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而立冬這段時間11/7-11/22運勢部分，邱彥龍點出4個生肖超旺，包含屬蛇、豬、虎、狗知人，可說是事業、桃花兩得意，脫單機會大增。

Top4｜蛇 

積極學習、把事情落實，自我的能力就能提升，並擁有高人氣。不要思考或糾結太多，就會慢慢抓到有錢的感覺與樂趣，千萬不要與家人有內鬥內耗的情況發生，否則會影響福報與財運。

至於屬蛇單身者，可把握這段時間出遠門或出國旅行、學習、讀書，或參加宗教聚會，都有機會遇到心儀對象，並且對你迷戀，不妨主動親近，不要太給人距離感，脫離單身就指日可待。

Top3｜豬 

在這段期間多多和兄弟姊妹、朋友們聚一聚，甚至來點輕旅行，生意與財富就在其中萌發，為自己帶來小財富。工作上，除了專業感，記得還要加點情感在裡面，「感覺」有時會是勝出的關鍵。

屬豬單身者，在輕旅行與聚會之中，容易找到心儀的對象。好好的表現自我，給對方安全浪漫的感覺，就有脫單機會。

Top2｜虎 

建議積極的把心思放在事業、工作上，打起精神，親力親為並與同事、員工們一起打拼，再大的難關都將會過去，創造一片新天地。

屬虎單身者，會在工作場域或同事之間，碰到心儀的另一半，有相互成就的感覺，若放假時能相約到家裡享受美食，會讓感情快速升溫，畢竟浪漫的假期很重要。

Top1｜狗 

在這段期間正財偏財運都非常好，一切都照著你的步驟進行，想賺錢是非常容易的一件事，只是建議不要太感情用事或者有太強的控制慾，否則會收到反效果。事業工作上，做好服務即可，少抱怨，肯定能紅紅火火。

屬狗單身者，花點錢買禮物或者提供物質的享受給心儀的對象，最好也能在對方工作上提供協助，就能快速脫單，結婚指日可待。

▼屬狗最強運，工作賺錢超容易。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

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