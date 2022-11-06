17歲嫩妹後腰長出「一片濃炸黑森林」竟罹恐怖罕病！1徵兆快就醫

▲17歲少女腰上長出濃密毛髮。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

北京一名17歲少女小吳（化名），從小患上了一種「怪病」，後腰的位置上長出濃密的毛髮，而且越長越多。更令人擔心的是，4個月前，小吳突然出現腰疼和腿部不適的症狀。醫生分析是先天脊髓發育畸形，於是在顯微鏡下將一些骨頭給磨除掉。

據《九派新聞》報導，小吳表示，自己從小後腰就有濃密的毛髮，隨著體型變化，毛髮也在生長，因為整體面積比較大，住寢室換衣服、去洗漱等都會避著人。

更令人擔心的是，4個月前，小吳突然出現腰疼和腿部不適的症狀。小吳說，有一條腿走路時，「放腳的時候控制不了，知覺感知不太好，感覺不利索。」

首都醫科大學宣武醫院神經外科主任醫師王作偉診斷完表示，小吳皮膚外面的毛囊增多叫「皮毛竇」，毛髮增多只是一個表象，裡面隱藏著很多的危險疾病。

他指出，小吳病情的診斷包含脊髓的縱裂、骨髓栓系症候群、椎板發育不全，是一系列先天性發育畸形。王作偉透露，最後手術是在顯微鏡下完成，需要非常精細地把一些骨頭磨除掉。

小吳媽媽表示，手術很成功，女兒一天比一天恢復得好，心裡特別高興。

▲17歲少女原來患上怪病。（圖／翻攝自影片）

另據河南省人民醫院曾發文提醒，腰疼腿麻背上長毛一定要警惕！該院曾發布一則病例稱，小邢（化名）從出生起，腰上就有塊青紫色的「胎記」，隨著年齡增長「胎記」不光在變大，周圍竟然還長出毛髮。

到了青春期，意想不到的麻煩接踵而來。小邢最開始是腰部疼痛、雙腿無力，後來大小便也出現了困難。這一切「怪病」都非偶然，在小邢的腰部脊髓內，藏著一個罕見的畸胎瘤，背部奇怪的毛髮只是畸胎瘤最無害的外在表現，在小邢的脊柱深處，情況要復雜嚴重得多。他的脊髓畸胎瘤合併先天性脊柱發育不良，一根脊柱上聚齊了八大病症。經過手術治療，小邢已經順利恢復。

據悉，「皮毛竇」又稱藏毛竇，屬於畸形發育，會出現在脊柱的任何部位，以腰背部、骶尾部最多見，四周常有異常長毛、色素沉著，相應部位還可能有骨骼缺損。

醫生提醒，脊髓病變早期症狀主要以相關部位的麻木、疼痛為主，隨著病程發展，會出現肢體無力、大小便功能障礙、癱瘓、呼吸抑制等情況，因此在疾病早期，就要提高警惕，及時就醫。