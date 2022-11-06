陳時中稱打高端「爽的人很多」　今強調多樣性：有人沒其他疫苗打

▲陳時中。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長候選人陳時中5日晚間在廟口開講活動稱，打高端疫苗「爽的人很多」，引發熱議。對此，陳時中6日上午受訪重申，疫苗多樣性的選擇是非常必要的，讓只能打高端疫苗的人有一個選擇，不然「難道要讓他們沒有疫苗打嗎？」

▲陳時中今天出席小英盃慢速壘球錦標賽。（圖／記者呂晏慈攝）

陳時中昨天晚間出席廟口開講活動，談及下午參加辯論會被問到疫苗議題時說，「有人在袜爽快（不爽快），我也不知道、不了解在袜爽快什麼？說真的，說注高端在袜爽，但是他又沒注高端，若他要是有注高端在袜爽我還沒話講，注高端爽的人很多，應該去問注高端的，爽的人很多，那個袜爽的人比例很低，我注我覺得爽，總統也注啊」，身兼黨主席的總統蔡英文則在台下猛點頭。

對此，陳時中今天上午出席小英盃慢速壘球錦標賽會前受訪說，疫苗多樣性的選擇是非常必要的，應該多想想，沒有其他疫苗可以打的人，他們是怎麼樣的一個需要，同時在科學上證明它的有效性，實務上也是好的一件事情，多樣性嘛，每個人都有他自己的選擇，讓只能打高端的人有一個選擇，難道要讓他們沒有疫苗打嗎？

媒體追問，指揮中心公布全民疫苗保護力報告，但報告引用疫苗接種、感染通報等官方資料？對此，陳時中說明，所有的資料都是來自公家機關，疾管署大部分專業的人都是以前留下來的，台灣這種人才並沒有那麼多，以前國民黨執政或者到現在都是同樣一批人，沒有黨政的色彩，只有專業的能力，運用公務人員專業能力做出來的報告，應該可信度是最高的，而且報告出來也是可以被檢驗的。

至於國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天在辯論會提出防疫7問，後又質疑陳時中沒有講清楚，無黨籍台北市長候選人黃珊珊也批評態度傲慢等語，陳時中回嗆，以他們的聰明才智而言，自己看資料都會清楚啦，他講過很多次，也做了Q&A，記者會也再三講，「他想要聽不懂當然就會變成聽不懂，未來這段時間，我還是可以利用其他的機會，再來把它講一講」。