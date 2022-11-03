確診只要關5天！6大QA一次看　「5＋n」快篩陽也能出門

▲確診者隔離天數縮短，到底該關幾天QA一次看。（示意圖／記者趙于婷攝）

記者李佳蓉／整理報導

隨著本土疫情穩定向下，指揮中心日前宣布11/7起鬆綁「4項防疫措施」，昨（2）日再宣布11/14起確診者居家照護從隔離7天縮短為5天，隔離期滿快篩陰性即可提前解除自主健康管理，不過現行仍採7＋7。由於目前仍有50%以上國人還未染疫，針對相關確診與接觸者隔離天數QA，《東森新媒體ETtoday》統整重點帶你看。

指揮中心自11/7起共有「4項防疫政策」同時鬆綁，包括確診者只要居家照護隔離7天後快篩陰就可「免自主管理」，同住者也全改0＋7；另鬆綁宗教活動、團體旅遊、健身房和八大行業需打三劑疫苗限制；以及移除營業場所和公共場域量體溫規定。

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►11／7起「4項防疫新制」完整文章請點這

各項隔離QA一次看懂：

Q1：現在確診要關幾天？

●現行仍然是7＋7

7天居家照護隔離加上7天自主健康管理。

●11/7起改為「7＋n」

居家照護隔離滿7天後，快篩陰性可解除自主健康管理。

●11/14起改為「5＋n」

居家照護隔離滿5天後，快篩陰性可解除自主健康管理。

指揮官王必勝說明，縮短隔離天數11/14起實施，5＋n制度不是5＋0，因為後面0～7天都有可能，意思是隔離完5天之後，快篩陰性後面就不用自主健康管理，如果一直無法測出陰性，都是陽性，7天也可以解除自主健康管理。

▼確診者5＋n措施。（圖／指揮中心提供）

Q2：7＋n改5＋n轉換期天數怎麼算？

王必勝解釋，歷來政策調整都是依照「確診時間」，11/6以前確診的人要進行的是7＋7，11/7～13日確診就是7＋n，11/14確診則是改成5＋n。

Q3：只關5天不會有傳染力嗎？

王必勝說，確診隔離5天後即可出門，就算有傳染力但很弱，「傳染力不是說篩陽就一定有傳染力，隔離一定時間後傳染力就會下降。」他也舉例，過去有人PCR篩檢Ct值超過30，雖然被判定陽性確診，不過傳染力很弱，是差不多意思。

Q4：接觸者要關嗎？

同住接觸者過去依照打滿3劑與否採「0＋7」或「3＋4」居家隔離，11/7起一律改為「0＋7自主防疫」，以最後接觸日為第0天，隔日為自主防疫第一天。

王必勝補充，11/7起居家隔離「走入歷史」，只剩下確診者要隔離。而確診者接觸者0＋7自主防疫地點，以符合1人1室為原則，需有獨立衛浴，且應盡量避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫低下者等高風險對象，有症狀也要在家休息，並以家用快篩試劑進行快篩，也禁止前往醫院探病、陪病，建議後延後非急迫需求之醫療或檢查。

此外，外出時也須持2日內快篩陰性結果，外出、上班、上學期間全程配戴口罩，有飲食需求可暫時取下，但須於用餐完畢立即佩戴。有用餐需要者，得於餐廳內獨自或與特定對象共餐，離開座位後應立即佩戴口罩。

▲在5＋n措施上路後，關完5天不論篩陰篩陽都可以出門。（示意圖／記者湯興漢攝）

Q5：實施5＋n關完5天後仍快篩陽，可以出門嗎？

王必勝強調，隔離5天之後就可以出門，不論篩陰篩陽都可以出門，篩陽只是加強自主健康管理。

Q6：未來隔離天數會再縮短？

王必勝坦言，再縮短機會比較小。基本上與新冠病毒特性有關，若現在都是以Omicron BA.5為主的不變情況下，在一定天數下仍有一定傳染力，若要再縮短隔離天數，對於疫情蔓延等防治就會有問題。

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