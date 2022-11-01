視訊要求女友摸下體...恐怖情人偷截圖　LINE頭像換裸照恐嚇

▲男子不滿女友提分手，拿出交往期間偷截圖的裸露視訊相片威脅。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／台南報導

陳姓男子與前女友小花（化名）交往時，要求對方視訊時裸露身體，並偷偷截圖，後來他遭小花分手，竟傳送小花裸露身體的截圖給對方，恐嚇「妳不要後悔，同歸於盡，妳看照片吧」，讓小花心生畏懼。台南地院近日審結，依恐嚇危害安全罪，處陳男罰金5千，又依散布竊錄他人隱私部位罪，判處拘役10日。

判決書指出，43歲陳男與小花去年10月開始交往，交往期間數次在視訊聊天時，要求小花全裸或裸露下體摸私處，並趁機截圖。

小花後來有意與陳男分手。陳男傳訊息表示「妳也沒情份了，我也不用在盼什麼?晚上看賴和FB，就這樣」、「妳自己說沒關係，我放假在去發文宣」、「我先換一張賴照片」、「我等妳5分打給我」，並傳送數張小花裸露的截圖，以此威脅小花復合。

幾天後，陳男又傳數張不雅照片給小花，還把該照片設為LINE頭像照，以此方式散布，還恐嚇小花說「我已經80，妳等我20（意指陳男已喝酒至八成，等喝到百分百時就會散布照片）」、「妳不要後悔，同歸於盡，妳看照片吧」、「刺激，不用說，妳慢慢欣賞」、「換臉書」、「這張好看」。

小花提告後，法官依照相關事證，認定陳姓男子犯行明確，依恐嚇危害安全罪，處陳男罰金5千，可易服勞役；又依散布竊錄他人非公開活動及身體隱私部位之內容罪，判處陳男拘役10日，可易科罰金。