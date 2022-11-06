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虛擬貨幣交易黑吃黑！台中「飛虎幫」5人被逮2收押

▲警方專案小組荷槍實彈攻堅黑幫。（圖／龜山警分局提供）

▲警方專案小組荷槍實彈攻堅黑幫。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

以「飛虎幫」38歲洪姓男子為首之犯罪集團在台中地區擁槍自重，並涉及今年7月間一起虛擬貨幣交易黑吃黑，經警方專案小組數月佈線偵辦，持拘票及搜索票進行「治平專案」查緝，武裝攻堅檢肅首惡洪男、蔡男等5人到案並查獲該犯罪組織之不法槍械及槍枝之半成品、改造工具、毒品等贓證物，其中洪嫌及蔡嫌遭檢察官聲押，法院裁定羈押禁見。

▲當場查獲4支改手槍。（圖／桃園警分局提供）

▲當場查獲4支改手槍。（圖／桃園警分局提供）

桃園市龜山警分局於今年7月底接獲情資，中部地區發生一起虛擬貨幣交易黑吃黑之犯罪情事，立即聯繫被害人瞭解案情並著手進行調查蒐證，經追查後發現涉案成員係以「飛虎幫」洪嫌為首之犯罪集團，隨即與內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊(第二隊)、臺中市政府警察局第四分局等單位成立專案小組偵辦，持續調查蒐集該犯罪集團相關犯罪證據。

▲▼起出改造工具、半成品等贓證，將洪男等人移送偵辦。（圖／桃園警分局提供）

▲▼起出改造工具、半成品等贓證，將洪男等人移送偵辦。（圖／龜山警分局提供）

▲▼起出改造工具、半成品等贓證，將洪男等人移送偵辦。（圖／桃園警分局提供）

在鎖定洪嫌等人在台中妆之藏匿處所後，分別於10月26、27日，南下持拘票及搜索票進行「治平專案」查緝，順利檢肅首惡洪姓、朱姓、張姓、吳姓及蔡姓等5人到案並查獲該犯罪組織之改造手槍4枝、土製爆裂物1個、手槍子彈25顆、步槍子彈8顆、達姆彈1顆、槍管半成品25支、已貫通槍管2支、未貫通槍管3支、槍機身（含彈匣）1組、銀色滑套1個、銀色彈匣1個、其他重要槍枝零組件1批、槍枝改造工具1批、安非他命、甲基卡西酮等毒品及器具、木棒、iphone行動電話5支等贓證物。其中洪嫌及蔡嫌遭檢察官聲押，法院裁定羈押禁見。

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