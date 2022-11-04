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台中飛虎幫黑吃黑泰達幣！藏大批軍火連達姆彈也有　2首謀收押

▲▼ 。（圖／刑事局電信偵查大隊第二隊提供）

▲警方持拘票至犯嫌租屋處逮人。（圖／刑事局電信偵查大隊第二隊提供）

記者白珈陽／台中報導

台中在地幫派「飛虎幫」涉嫌於今年7月間進行虛擬貨幣交易時黑吃黑，賣家識破後逃離報警，警方多日蒐證，上月持拘票前往犯嫌租屋處逮捕以洪姓男子為首共5人，並起獲4把改造手槍、爆裂物，以及1顆達姆彈等贓證物，檢方依槍砲等罪嫌將洪男、蔡姓同夥聲押獲准。

刑事局電信偵查大隊第二隊7月間接獲報案，稱與洪姓男子（38歲）相約台中交易虛擬貨幣「泰達幣」，未料對方卻沒帶錢，欲以黑吃黑方式取貨，並出言恐嚇脅迫。

警方展開調查，發現涉案人是以「飛虎幫」洪男為首的犯罪集團，連洪男在內共5人，經多日跟監，查出洪等人多在中部地區活動，刑事局電偵大隊掌握情資向台中地檢署報指揮，10月26日、27日持搜索票分別到台中市中區、太平區，當場查獲5人到案。

警方也在其中1名蔡姓同夥住處，查獲改造手槍4枝、土製爆裂物1個、手槍子彈25顆、步槍子彈8顆、殺傷力強大的達姆彈1顆、槍枝零組件1批、槍枝改造工具1批及手機5支等贓證物。

警方查出，該集團涉及暴力討債、傷害人情事，訊後依組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇等罪嫌送辦，其中洪男及蔡男遭檢察官聲押禁見獲准。

▲▼ 。（圖／刑事局電信偵查大隊第二隊提供）

▲▼警方查扣4把改造手槍、爆裂物，以及1顆達姆彈等贓證物 。（圖／刑事局電信偵查大隊第二隊提供）

▲▼ 。（圖／刑事局電信偵查大隊第二隊提供）

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