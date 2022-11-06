韓國瑜酸「站台要被打好嚇人」　朱學恒35字回嗆

▲朱學恒嗆「誰幫林耕仁站台，見一個打一個」，結果韓國瑜上台。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市長選戰，國民黨候選人林耕仁爆料民眾黨候選人高虹安聘男友當公費助理自肥，宅神朱學恒不滿撂話誰幫林站台「站一個打一個」，對此韓國瑜酸「今天站在林耕仁旁邊，好嚇人啊。」朱學恒很快在臉書發文回嗆，「請叫我：嚇壞韓導的男人。」

仍有一定支持者的高雄市前市長韓國瑜昨（5日）晚替林耕仁站台，上台發言時他調侃曾力挺他的朱學恒，因為聽到只要替林耕仁站台就「要把我打死」，「今天站在林耕仁旁邊，好嚇人啊。」林耕仁也說不滿朱學恒說新竹是「鄉下」，情緒激動一度落淚。

面對網友留言洗版，朱學恒仍不改說法，還在臉書大酸藍營、綠營，「請叫我：嚇壞韓導的男人。連蔡英文都做不到，老子辦到了，以下開放塔綠斑與韓粉洗版」

網友在底下嗆成一團，「看來嚇壞的好像是你耶」、「刪不了排山倒海的酸文乾脆開放洗版的窘態就是像這樣，感謝完美示範」、「見一個打ㄧ個，笑屎人，你以為你誰啊」、「葉問可以一個打10個，我倒想看看朱大可以打幾個，趕快兌現承諾吧！我宵夜都買好了。」

朱學恒日前在YouTube節目《朱學恒的阿宅萬事通事務所 》發言，除了力挺高虹安以外，同時痛罵林耕仁，竟然為了選舉「藍綠合作」，更是直接開嗆，若有國民黨的「下三濫」幫林耕仁站台，那麼他將「站一個打一個」。