快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

▲安卓用戶小心！多款駭客應用程式曝光了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

安卓用戶注意了！近期資安公司示警，在 Google Play 商店中發現了5款APP暗藏木馬病毒，下載安裝後，就會直接入侵手機並且竊取用戶資料，進而詐取金錢，民眾不妨留意一下，目前手機內是否仍有安裝這些應用程式。

根據 The Hacker News 報導指出，荷蘭移動安全公司 ThreatFabric 調查報告顯示，Google Play 商店有 5 款 APP 屬於新型詐騙，其中潛藏「SharkBot」和「Vultur」木馬程式，表面上是文書處理、繳稅工具等類型應用程式，用戶下載後，就可能會被竊取個資，並且進行欺詐。

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▲資安公司警告，有5款APP暗藏木馬病毒。（圖／翻攝自bleepingcomputer）

5款詐騙APP，目前已超過13萬次下載，如果有用戶下載安裝，請盡速刪除：

1、Codice Fiscale 2022

2、File Manager Small, Lite

3、My Finances Tracker

4、Recover Audio, Images & Videos

5、Zetter Authenticator

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