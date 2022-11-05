　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

▲▼安卓手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲安卓用戶小心！多款駭客應用程式曝光了。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者邱晟軒／綜合報導

安卓用戶注意了！近期資安公司示警，在 Google Play 商店中發現了5款APP暗藏木馬病毒，下載安裝後，就會直接入侵手機並且竊取用戶資料，進而詐取金錢，民眾不妨留意一下，目前手機內是否仍有安裝這些應用程式。

根據 The Hacker News 報導指出，荷蘭移動安全公司 ThreatFabric 調查報告顯示，Google Play 商店有 5 款 APP 屬於新型詐騙，其中潛藏「SharkBot」和「Vultur」木馬程式，表面上是文書處理、繳稅工具等類型應用程式，用戶下載後，就可能會被竊取個資，並且進行欺詐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自bleepingcomputer）

▲▼ 。（圖／翻攝自bleepingcomputer）

▲資安公司警告，有5款APP暗藏木馬病毒。（圖／翻攝自bleepingcomputer）

5款詐騙APP，目前已超過13萬次下載，如果有用戶下載安裝，請盡速刪除：

1、Codice Fiscale 2022
2、File Manager Small, Lite
3、My Finances Tracker
4、Recover Audio, Images & Videos
5、Zetter Authenticator

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！　花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶

►飛利浦小旋風電動洗鞋機1090元！輕鬆把鞋子變乾淨

►OB嚴選 全尺碼女裝 7折起 東森幣加碼回饋50%

ET快訊
年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　診所補刀：可申請低收
女主播上節目改造「變超辣」！　脫掉運動衣換穿大尺度禮服嚇到
快刪除！5款APP會偷錢　超過13萬次下載
女星愛女6個月罹罕病「診斷活不過2歲」！　忍淚：想聽她叫聲媽
獨／「做壞了」鄭家純判賠90萬　元和雅診所：唯獨人心難整
2航班突取消！　華航回應了
還原「中壢囚禁案」現場！女房仲雙手潰爛　替吐血死者CPR
竹聯幫主壽宴席開50桌！時間、地點曝光　通知各堂口參加

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4米高巨大摩天輪搬進旅展　18家遊樂園祭超殺優惠「最低33折起」

公布高端審查專家名單？王必勝：別把專家嚇跑！　憂網軍攻擊肉搜

烏金來了！彰化首批5千尾養殖烏魚上岸　300饕客帶布袋瘋搶

讓名醫求放過　「代掛號賣場」收費曝！要價4千元仍搶翻給5星

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

華航飛韓國「2航班突取消」網哀號一片　原因曝：因旅運需求調整

AI非萬能！日學者示警：存在以偏蓋全「人為判斷做輔助」

去墾丁玩「下面飄異味」！朋友問1句逼說真心話　妹子尷尬了

哈哈台被爆「五股區街訪疑造假」！廣告公司PO文　徵2臨演宣傳政績

周日清晨最冷「低溫下探16度」　回暖時間曝！下周末氣溫再下滑

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

蘆洲弟無照違停拒配合　群警對峙激動狂喊下車

小S護大S嗆酸民「瞎了狗眼」　曝S媽嗨見具俊曄：阿der~~~

35人求職遭上銬囚禁1個月　3人亡棄屍山區1遺體搜尋中

賈永婕陶醉老公獻唱：帥翻了！　沒被邀合唱委屈「怎麼不是我」

柴「戴安全帽」站機車腳踏板　乖等主人網笑翻：好有喜感

4米高巨大摩天輪搬進旅展　18家遊樂園祭超殺優惠「最低33折起」

公布高端審查專家名單？王必勝：別把專家嚇跑！　憂網軍攻擊肉搜

烏金來了！彰化首批5千尾養殖烏魚上岸　300饕客帶布袋瘋搶

讓名醫求放過　「代掛號賣場」收費曝！要價4千元仍搶翻給5星

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

華航飛韓國「2航班突取消」網哀號一片　原因曝：因旅運需求調整

AI非萬能！日學者示警：存在以偏蓋全「人為判斷做輔助」

去墾丁玩「下面飄異味」！朋友問1句逼說真心話　妹子尷尬了

哈哈台被爆「五股區街訪疑造假」！廣告公司PO文　徵2臨演宣傳政績

周日清晨最冷「低溫下探16度」　回暖時間曝！下周末氣溫再下滑

「最兇靈學女神」買不起內衣拿口罩遮胸！水滴半球外露全被拍…火辣照瘋傳

4米高巨大摩天輪搬進旅展　18家遊樂園祭超殺優惠「最低33折起」

公布高端審查專家名單？王必勝：別把專家嚇跑！　憂網軍攻擊肉搜

桃園翁迷途荒地難搜尋　工地靈犬小黑帶路...助警順利尋獲

PLG開幕戰今登場　聯盟公佈更新賽務章程

空難倖存者紀念早逝女兒成立合唱團　癌父義賣回憶錄募款

TOYOTA「配備最豐富小車」增添新車型　採帆布車頂享受上空風情

全家Q3獲利逾5億「年增八成」　單季賺贏今年上半年

年收24萬買6千萬豪宅！陳沂質疑鄭家純　元和雅諷：可申請低收補助

LIFE・經典／SONY 2023年攝影大賽徵件倒數　不限器材最快11月底截件

大白鵝vs.叫囂柴互看不順眼超火爆對嗆笑翻網根本合唱XD

生活熱門新聞

貴人來了！4星座「深秋運勢大翻身」　加薪終於輪到你

女友泡湯消失「激戰50歲大叔」　綠光男秒分手

車禍手骨折！遠距男友探望「只想愛愛」讓她傻眼

媽一開錢包被滿滿「女兒愛」暴擊　2千人感動

華航飛韓國「這2航班」突取消！大批苦主崩潰

台大名醫施景中求「代掛號公司」：放過我的門診

「好市多神物特價」媽搬12盒塞滿車　網笑當嫁妝

交往10年不結婚！女友「堅持不見家人」他不解

「女友1部位」飄死鼠腐臭味　拒看醫！男友聞到吐

老闆娘兒子「店內投籃」！女客遭砸氣炸

「UNIQLO、NET」料質誰最頂　一票人選它

嚇！新自強號進站一開門「4節車廂還在月台外」　台鐵：檢討疏失

華航飛韓國「2航班突取消」網哀號　原因曝：因旅運需求調整

快刪除！5款APP會偷錢　超過萬人受害

更多熱門

相關新聞

Google計劃推出AI應用程式！簡短描述可生成圖像

Google計劃推出AI應用程式！簡短描述可生成圖像

Alphabet旗下的Google正準備推出一款應用程式，消費者只要輸入幾個單詞，就能使用人工智慧（AI）來創建圖像，不過新興技術很可能用來傳播錯誤資訊、無償取用藝術家的作品，這些擔憂也是Google緩慢推出該應用程式的原因。

動態島自動繁殖！他的iPhone 14 Pro「多1座島」

動態島自動繁殖！他的iPhone 14 Pro「多1座島」

女為了自拍撿手機　民眾路過目睹她墜樓身亡

女為了自拍撿手機　民眾路過目睹她墜樓身亡

殯儀館有「色鬼」女如廁遭偷拍

殯儀館有「色鬼」女如廁遭偷拍

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

9月手機熱銷榜出爐　除蘋果外最受歡迎就是這兩支

關鍵字：

木馬病毒手機應用程式

讀者迴響

熱門新聞

伊能靜罕見「揭離婚哈林主因」！3關鍵讓她崩潰

賀瓏笑超粒方「換臉還是醜」！道歉被甩巴掌

25歲阿美族戰士陣亡烏克蘭！　遭爆在台積欠百萬債務

鍾明軒留學1月「技術都不如台灣」！

25歲阿美族戰士戰死烏克蘭！　立射訓練影片曝光

前妻衝上台鬧婚　擴音器嗆「渣男騙感情」

開箱年收6億天后闆娘台中105坪豪宅

台男戰死　生前曝：聽見砲聲就怕

台版「柬埔寨詐騙」首腦落網！　35歲茶董照片曝光

25歲台籍志願軍曾聖光戰死！妻崩潰回應

台男戰死烏克蘭　台同袍曝細節

洪榮宏錄影爆氣　怒斥張文綺

日本志願兵哀悼曾聖光「來世再做朋友」

何妤玟換穿「薔薔大尺度戰服」震撼千人

超商美式、拿鐵買6送6限時1天搶

更多

最夯影音

更多
夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口

夾玩偶魚遇佛心娃娃機　失手後它自己跳入取物口
新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

新人結婚穿特製暴龍裝　舞台上跳《愛你》嗨翻

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

海蒂克隆Heidi Klum「超逼真蚯蚓裝」稱霸萬聖節　訪問「直接躺下」..還在地上蠕動XD

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

送女最後一程「不能讓她走」　女命喪梨泰院父母聽語音慟

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

薔薔突襲YouTuber搜尋紀錄　呱吉查「孫總」..一問原因尬爆XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面