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謝和弦出任台北市長候選人蘇煥智後援會長　地點借用原競選總部

▲▼蘇煥智後援會成立，謝和弦擔任會長。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

▲蘇煥智後援會成立，謝和弦擔任會長。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

實習記者李密／台北報導

台灣維新台北市長候選人蘇煥智5日上午於萬華南機場成立後援會，地點借用被取消參選資格的北市議員參選人謝和弦競選總部。蘇煥智於後援會成立大會上宣布，由謝和弦擔任後援會會長，並聘請游盈隆教授擔任後援會顧問。

蘇煥智致詞時表示，後援會設在南機場，除了借用謝和弦競選總部的位子之外，也和南機場這邊的現有狀況有關。蘇煥智指出，南機場以里活動中心為基地，帶動里內善心的志工，公共創造一個樂活園地。許多長輩、弱勢家庭學生在這裡得到關心重視，專業者、志工們也有服務的機會，滿足里民生活的需求，證明台北並不是一個天生冷漠的城市，台北也並不是一個沒有社區共同意識的城市。

蘇煥智強調，透過權力下放、資源下放，由下而上建立社區共同體。不但可以把冷漠而無力感的台北，透過社區參與決策自治經營管理，不但可以讓各里社區的人才有一個發揮的舞台，可以達到百花齊放、百鳥爭鳴的良性競爭效果。而且透過區恢復地方自治，讓各里社區的人才，可以循序漸進，進階到區政府更大的舞台，讓台北市12個行政區能夠完全動起來，這就能翻轉台北市成為一個去官僚化，充滿著溫馨「愛與希望」的國際城市的關鍵。

蘇煥智最後除了發表新書著作《沉淪或提升？—台灣維新之道》，也授旗給後援會長謝和弦。現場來賓除了受邀出任後援會顧問的教授游盈隆之外，桃園市長候選人鄭寶清、作家林文義與台北市議員候選人林元敏教授也到場為蘇煥智加油打氣。

▼蘇煥智後援會成立，謝和弦擔任會長。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

▲▼蘇煥智後援會成立，謝和弦擔任會長。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

▲▼蘇煥智後援會成立，謝和弦擔任會長。（圖／翻攝自Facebook／蘇煥智）

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