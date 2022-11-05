孕婦面試工作淪殘屍！　恐怖夫妻「強取腹中胎兒」害母子雙亡

▲ 艾許利（中）遭殺害後強取胎兒。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國發生一起恐怖事件，阿肯色州一名女子懷有31周身孕，為面試工作前往密蘇里州，未料落入圈套。一名渴望擁有孩子的女子綁架她後將她殺害，接著竟強行取出她腹中的孩子，謊稱是她和丈夫所生，直到驗屍官察覺異狀，才揭發她的恐怖罪行。

綜合CNN等美媒報導，33歲孕婦艾許利（Ashley Bush）失蹤前最後被人目睹是在阿肯色州本頓郡（Benton County）的梅斯維爾（Maysville），當時她坐在一輛皮卡車副駕駛座上，駕駛則是一名自稱露西（Lucy）的42歲女性。

艾許利在尋找可以居家上班的工作時，在網路上認識露西。露西聲稱要載她去本頓維爾（Bentonville）面試，當天上午在梅斯維爾一家超市接艾許利上車。但艾許利就此失蹤，10月31日被發現時已經身亡，腹中胎兒卻在密蘇里州被發現。

密蘇里州麥克唐納郡警方當天稍晚接到一通911電話，稱一名女子安珀．沃特曼（Amber Waterman）生下孩子，但孩子停止呼吸，趕緊派員警及急救人員前往搶救，但CPR沒有成功，嬰兒宣告死亡。

安珀和丈夫傑米（Jamie Waterman）聲稱，安珀的預產期已經過了一周，當天上午開始宮縮，但來不及趕到醫院，於是在車上分娩，安珀卻拒絕接受治療，也不願搭救護車前往醫院，只想帶著孩子離開。

當地驗屍官古德溫（William Goodwin）陪同沃特曼夫婦為孩子安排葬禮時，卻接到本頓郡驗屍官的電話，對嬰兒身分提出疑慮，「這個孩子有點不對勁，我們認為這涉及綁架。」安珀得知本頓郡驗屍官將對嬰兒進行驗屍後頓時態度大變，還向古德溫追問是否會做DNA檢驗。

調查人員認為，載走艾許利的女子露西就是安珀，槍殺艾許利後將孩子從她腹中取出，在丈夫幫助下將艾許利的屍體藏在防水布中，並在住家後方放火焚燒。警方後來根據傑米的證詞找到艾許利的遺骸，她的孩子則正等待驗屍確認死因，古德溫說明，「嬰兒是在母親被殺後從母親體內取出，我不知道孩子被取出時是死是活。」

本頓郡警方3日宣布，沃特曼夫婦被控一級綁架，目前拘留在麥克唐納郡，還將面臨與艾許利及她腹中胎兒的死相關指控。警長霍洛威（Shawn Holloway）坦言，「這是我親身參與的最可怕案件之一。」

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