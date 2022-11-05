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FDA警告：「頭部塑型枕」增加嬰兒窒息風險　新手爸媽千萬別用

▲▼ 嬰兒。（示意圖／達志影像）

▲ 美國食品藥物管理局（FDA）呼籲新手爸媽不要使用嬰兒頭部塑型枕。（示意圖／達志影像）

實習記者任庭儀／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）建議新手爸媽，不要為了讓寶寶睡出圓滾滾的漂亮頭型，聽信謠言使用聲稱可塑型頭部的嬰兒用品，例如頭部塑型枕，因為這類產品反而會帶來窒息或死亡風險。

CNN報導，FDA於3日發表聲明指出，市面上販售中間有凹洞的小型嬰兒枕頭，聲稱可預防或治療嬰兒扁頭的症狀，其實都未經FDA批准，「FDA不認為這類頭部塑型枕有任何醫療用途，只會使嬰兒處於危險的睡眠環境中。」

FDA補充，嬰兒扁頭的症狀通常會隨著時間自行消失，也不會引起其他發育上的問題，如果父母發現嬰兒頭部形狀異常，應向醫療機構尋求建議，使用FDA核可的頭盔、帽子等進行治療。

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）表示，嬰兒睡覺時只需使用穿戴型的毯子仰臥在堅固、水平的表面上，並且避免周圍有玩具、棉被等物品，才能製造安全的睡眠環境。

美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）也指出，睡眠對於有嬰兒的家庭來說是一個巨大的挑戰，但只要遵循安全睡眠建議就可防止許多SUID（嬰兒意外死亡）的情況發生。

國家兒童醫院兒科醫生謝弗（Sarah Schaffer）博士說，「嬰兒頭部塑型枕在市面上很常見，在普通的嬰兒用品店都可以買到，希望FDA的建議能讓這些商品都從網站上下架。」

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