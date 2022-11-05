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誘騙11歲女童拿小黃瓜「共同演出」　還分享影片...噁男下場曝

▲淫男要求女童自行拍攝與小黃瓜的鹹濕影片。（示意圖／資料照）

▲淫男要求女童自行拍攝與小黃瓜的鹹濕影片。（示意圖／資料照）

記者翁子皓／高雄報導

高雄林姓男與年僅11歲的小花（化名），以男女朋友互稱，不料他之後竟要求小花拍下裸露的影片、照片，還要對方拿小黃瓜「共同演出」，林甚至還把小花的不雅影片傳給他人觀覽。高雄地院近日審結，依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號、散布兒童猥褻行為電子訊號等罪，判林男有期徒刑3年。

判決書指出，高雄林男2020年10月間透過社群軟體認識了女網友小花，不久就與對方以男女朋友互稱，他在同年12月間，傳送「老婆能錄妳自慰嘛我也愛妳」、「問妳…妳是不是都在自慰」、「那妳傳幾張吧」等訊息，誘使小花拿小黃瓜拍攝不雅照片、影片。

林男後來與小花感情生變，竟將小花的不雅影像，透過臉書，傳給3名網友看。小花發現此事後，憤而報警。

法官認為，案發當時小花未滿12歲，心智年齡仍未成熟，判斷力、自我保護能力、性隱私自主決定意思都不足，林男竟為滿足自己慾望，引誘小花自行拍攝猥褻影像供其觀看，事後還把影像散布供他人觀覽，妨害小花身心健全發展，因此依引誘使兒童製造猥褻行為電子訊號、散布兒童猥褻行為電子訊號等罪，共判處林男有期徒刑3年，可上訴。

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