玩猜拳「摸尿尿的地方」　彰化小六男童性侵小一女童

▲6歲女童遭12歲男童猥褻及性交。（示意圖／Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名12歲男童與6歲女童今年1月間在保母家玩猜拳遊戲，提議贏的人可以摸輸家「尿尿的地方」，便將手伸進女童內褲撫摸並用手指侵入下體，又要女童口交，遭到女童家人提告求償120萬元，彰化地院審結，男童父未能疏於教導子女尊重他人身體權及性自主權，應連帶賠償80萬元，男童則裁定保護管束。全案可上訴。

依據判決書內容指出，案發當時為今年1月23日，男童與女童在保母家玩猜拳遊戲，並藉以猥褻及性交女童，女童家人主張，男童侵害女童身體權及性自主權，影響女童日後身心發展，同時侵害到女童父母，日後需付出更多心力照護女童，情節重大，聲明：男童應連帶給付原告女童及父母各40萬元。

法官認為，該案件發生時女童才6歲，心智未成熟，而女童父母對於女童應負有保護教養的權利義務，男童對女童性交、猥褻行為，已侵害女童的身體權及性自主權，足以影響女童的正常發展，同時侵害其父母對女童保護的身分法益，情節重大。

法官表示，男童案發時已年滿12歲，為限制行為能力人，於少年事件警詢時、調查中及審理時，均能切旨回答，足認有識別能力。男童父未能有效教導子女尊重他人身體權及性自主權，對於男童教養仍有疏懈，負連帶賠償責任，均屬有據。經審酌加害情形、被害人痛苦程度、雙方身分、地位、經濟狀況等，判決男童及其父親應連帶賠償女童40萬元、女童父母各20萬元為適當，合計共80萬元。全案可上訴。