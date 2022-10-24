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社會 社會焦點 保障人權

9月才結婚！三峽男「小型軍火庫」爆炸插管命危　黑幫背景曝

▲▼ 三峽氣爆，現場宛如小型彈藥庫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲三峽氣爆警方找到一把改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市三峽區23日發生火藥爆炸意外，造成5位民眾輕重傷，警方在其中一名傷勢嚴重的劉姓男子儲藏室找到煙霧彈、鞭炮、空氣槍及改造手槍等物，經調查他原本是治安列管人口，曾涉入竹聯幫及至尊會，以討債維生，懷疑引爆的鞭炮是用來討債，由於他身上有36%灼傷，目前還在加護病房觀察，今年9月間才剛新婚，似乎沒給他帶來幸運。

據了解，27歲劉姓男子2022年9月才剛新婚，6年前曾加入竹聯幫，後來又與至尊會關係密切，曾使用鞭炮、玩具槍暴力擄人討債，因此背上妨害自由前科，警方研判他在2坪大儲藏室囤放大量鞭炮、煙霧彈、信號彈、模擬槍及空氣槍等危險物品，是作為討債使用。

▼劉男儲藏室找到一包黃色黃色粉末 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 三峽氣爆，現場宛如小型彈藥庫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

爆炸事發當時根據劉男母親表示，兒子遭炸傷後全身灼傷，要她拿滅火器滅火，還跟她說一打開儲藏室就爆炸，懷疑是靜電引爆儲存的爆竹；警方除了在現場找到2把槍管未開通的模擬槍、2把空氣槍，還在戶外花圃發現一把具有殺傷力的改造手槍，但在儲藏室位找到改造工具，懷疑事先藏放，爆炸時炸到室外。

▼劉男儲藏室發現2把模擬槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 三峽氣爆，現場宛如小型彈藥庫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，對於爆炸過程及存放大量爆竹等危險物品部分，要待劉男清醒後才能釐清，但他全身36%燒燙傷，還插管住在加護病房觀察，這兩天是關鍵危險期，也派了2員警戒護，警方目前朝公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等罪，報請新北地檢署指揮偵辦，並追查幕後討債集團。

▼爆炸威力讓社區滿目瘡痍。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼三峽,氣爆,大同路。（圖／記者戴上容翻攝）

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