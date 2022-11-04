德總理蕭茲訪華「開創三個第一」　釋放中德關係穩定訊號

▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）抵達北京機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的訪華行程開創了三個「第一」，分別是中共二十大閉幕後，首位訪華的歐洲領導人；新冠疫情爆發後，首位訪華的歐洲國家領袖；蕭茲上任總理後首次訪問中國。大陸專家指出，蕭茲訪華釋放了一種尋求中德關係穩定的訊號。

據《澎湃新聞》報導，上海外國語大學「歐洲研究」特色研究生班負責人胡春春表示，在充滿不確定性和變化的世界格局中，蕭茲此訪釋放了一種尋求中德關係穩定的訊號。

胡春春進一步分析稱，俄烏衝突以來，包括德國在內的歐洲地區安全局勢發生急劇變化，在這種局面下，中德之間進行協商、合作，就關切問題交換意見，對於中德兩國、歐洲地區乃至世界都是一件好事。

▲中德會見在北京人民大會堂舉行。（圖／翻攝自央視新聞）

對於蕭茲頂著壓力堅持訪華，胡春春直言「我們需要承認這種政治勇氣」，從國際環境來看，蕭茲走出一條和美國對華政策不太一樣的道路，這一點也值得肯定，至少在對華政策上，朔爾茨表現出了『德國的主體性』。

同濟大學德國研究中心主任鄭春榮認為，朔爾茨是想強調「中國是德國重要的合作夥伴」的對華政策基調，避免德國以及歐洲內部對中德、中歐關係的認知走偏。

▲德國總理訪陸蕭茲隨行12家企業。（圖／CFP）

蕭茲同行的經濟代表團隊亦備受矚目，12人各個來頭不小，包括福斯大眾CEO布魯默、BMW寶馬集團董事長齊普策、BioNtech的CEO吳沙忻等。

據鄭春榮和胡春春觀察，目前在中國擴大投資的德國企業，大多是在華站穩腳跟、獲利較多的大型企業，「相對而言，作為德國經濟的中堅力量，中小企業的對華投資決策，更容易受到德國國內政治風向以及投資擔保政策的影響。」

據《央視新聞》稍早報導，習近平今早會見蕭茲時表示，「你是中共二十大召開後首位來訪的歐洲領導人，這也是你就任以來首次訪華」，相信訪問將增進雙方瞭解和互信，深化各領域務實合作，為下階段中德關係發展做好謀劃。