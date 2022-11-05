余天電話錄音「嘜投好朋友」　侯友宜：我就缺你這一票

▲侯友宜出席詹為元競總成立大會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

近日有新北市民反映，家裡接到自稱是立委余天的電話錄音，稱是新北市長侯友宜的好朋友，說要讓侯友宜選總統，因此這次市長要蓋給民進黨台北市長候選人林佳龍。對此，侯友宜今（5）日表示，「他真的是我超過30年的老朋友」，余天應該知道我在選2022新北市長，「老朋友要幫我拉票喔！侯友宜就缺你一票」。

侯友宜今日出席同黨籍市議員候選人詹為元競總成立大會，會前媒體問到，近日市民有接到余天電話錄音，說要「嘜投好朋友」？侯友宜回應，他們真的是認識30幾年的老朋友，其實余天應該知道他在選2022新北市長。侯友宜直接向余天喊話，「老朋友要幫我拉票、催票、投票喔！侯友宜就缺你一票」。

侯友宜選舉辦公室執行長張其強昨日接獲此事，第一時間也表示，「天啊！是好朋友，就嘸通相害」，他強調，是誰錄的並不重要，更不會去查證，到底是不是余天錄的。張其強說，針對距離投票不到一個月，遇上這種矛盾又罕見的選戰怪招，其實，也習慣了，因為，從林佳龍7月宣布改選新北以來，三個月的時間，就是愛替侯友宜估票數，從10萬到幾十萬不等，現在又碰到自稱侯市長好朋友的，說要「嘜投好朋友」？

張其強表示，如果加上之前林佳龍自己又說「侯友宜的票已經夠多了，投他不如投我」，這種不用大腦、近乎求情的話術，根本無視選民的理性判斷，只能說，早就見怪不怪，只是比較可惜的是，明明兩個人，都做過直轄市長，但始終不見，林佳龍拿政績或是政見來比較，這真的是蠻特別的。

